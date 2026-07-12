Iese scandal înaintea semifinalei! Fostul Premier al Spaniei e acuzat de rasism după ce a zis că „la Franța nu joacă și francezi”

Franța și Spania, primele două favorite la câștigarea Campionatului Mondial înainte de startul turneului, se vor întâlni în semifinală marți seara de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Iar marele meci se anunță deja tensionat. Asta după ce a izbucnit un scandal între cele două țări la nivel politic!

Fostul premier spaniol, acuzat de rasism

Mariano Rajoy, cel care a fost Prim Ministru al Spaniei între 2011 și 2018, a semnat un material pentru publicația spaniolă El Debate în care a făcut o afirmație gravă: „Ei sunt în acest momet echipa numărul 1 în clasamentul FIFA. Sunt o echipă de top. Acestea fiind spuse, nu au niciun jucător francez, dar joacă foarte bine” a scris Rajoy.

Răspunsul nu a întârzis. Ministrul de Interne al Franței, Laurent Nunez, a catalogat aceste cuvinte ca fiind „absolut inacceptabile”. Televiziunea BFM TV i-a prezentat Ministrului declarația, iar acesta a spus apoi: „Aceasta nu este Franța, deloc. Franța este o țară a diversității unde oricine poate înflori și să-și găsească locul”.

Naima Moutchou, Ministru de Externe pentru teritoriile franceze, a fost și mai dură: „După fiecare victorie a Franței, aceeași obsesie și aceleași insulte rasiste ies la suprafață. Acestea nu sunt doar niște scăpări. Este o ură care se dorește a fi normalizată împotriva Franței”. Iar Ambasada Franței la Madrid a postat un mesaj pe rețelele de socializare: „Fără să vrem să intrăm în vreo controversă, toți jucătorii din naționala Franței sunt francezi. Din cei 26 de jucători, 23 au fost născuți în Franța. Cei trei care s-au născut în străinătate sunt, de asemenea, francezi”.