Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Iese scandal înaintea semifinalei! Fostul Premier al Spaniei e acuzat de rasism după ce a zis că „la Franța nu joacă și francezi”

Iese scandal înaintea semifinalei! Fostul Premier al Spaniei e acuzat de rasism după ce a zis că „la Franța nu joacă și francezi”

Sebastian Ujica Publicat: 12 iulie 2026, 20:36

Comentarii
Iese scandal înaintea semifinalei! Fostul Premier al Spaniei e acuzat de rasism după ce a zis că la Franța nu joacă și francezi”

Michael Olise a impresionat la Campionatul Mondial și este lider în clasamentul celor mai buni pasatori / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Franța și Spania, primele două favorite la câștigarea Campionatului Mondial înainte de startul turneului, se vor întâlni în semifinală marți seara de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Iar marele meci se anunță deja tensionat. Asta după ce a izbucnit un scandal între cele două țări la nivel politic!

Fostul premier spaniol, acuzat de rasism

Mariano Rajoy, cel care a fost Prim Ministru al Spaniei între 2011 și 2018, a semnat un material pentru publicația spaniolă El Debate în care a făcut o afirmație gravă: „Ei sunt în acest momet echipa numărul 1 în clasamentul FIFA. Sunt o echipă de top. Acestea fiind spuse, nu au niciun jucător francez, dar joacă foarte bine” a scris Rajoy.

Răspunsul nu a întârzis. Ministrul de Interne al Franței, Laurent Nunez, a catalogat aceste cuvinte ca fiind „absolut inacceptabile”. Televiziunea BFM TV i-a prezentat Ministrului declarația, iar acesta a spus apoi: „Aceasta nu este Franța, deloc. Franța este o țară a diversității unde oricine poate înflori și să-și găsească locul”.

Naima Moutchou, Ministru de Externe pentru teritoriile franceze, a fost și mai dură: „După fiecare victorie a Franței, aceeași obsesie și aceleași insulte rasiste ies la suprafață. Acestea nu sunt doar niște scăpări. Este o ură care se dorește a fi normalizată împotriva Franței”. Iar Ambasada Franței la Madrid a postat un mesaj pe rețelele de socializare: „Fără să vrem să intrăm în vreo controversă, toți jucătorii din naționala Franței sunt francezi. Din cei 26 de jucători, 23 au fost născuți în Franța. Cei trei care s-au născut în străinătate sunt, de asemenea, francezi”.

Reclamă
Reclamă

Până și spaniolii l-au criticat pe Rajoy. Ministrul Transporturilor, Oscar Puente, l-a descris ca fiind un „idiot din era post-Franco”.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care va fi marea finală a Campionatului Mondial?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un român de 48 de ani a murit lovit de un utilaj pe un șantier din Italia. Era în ultima lui zi de muncă
Observator
Un român de 48 de ani a murit lovit de un utilaj pe un șantier din Italia. Era în ultima lui zi de muncă
Mărturie sfâşietoare a colegului de curse al lui Adrian Rus: „În competiţia adevărată pui totul pe tavă, chiar şi viaţa!”
Fanatik.ro
Mărturie sfâşietoare a colegului de curse al lui Adrian Rus: „În competiţia adevărată pui totul pe tavă, chiar şi viaţa!”
20:34

VideoJurnal Antena Sport | Trăiască Mondialul
20:30

LIVE TEXTUniversitatea Craiova – U Cluj 0-0, în Supercupa României. Meci cu trofeul pe masă în Bănie
20:14

VideoJurnal Antena Sport | Dau atacul la campioana mondială
20:10

VideoJurnal Antena Sport | Toate bune la final
20:07

VideoJurnal Antena Sport | Cântă şi încântă pe scena mondială
20:01

Vă mai amintiţi de Azdren Llullaku? Cu ce echipă din România a putut să semneze
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean 2 FotoGata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon! 3 FotoGabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţia 4 Comunicatul FIFA după controversa uriaşă de la Norvegia – Anglia 1-2 5 „Așa, și?” Jude Bellingham, reacție sfidătoare după ce Thomas Tuchel a făcut praf naționala Angliei 6 Simona Halep a reacţionat după ce s-a afişat cu noul iubit. “Un loc foarte special în inima mea”
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutăriiBombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării