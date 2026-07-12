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Mihai Stoichiță a făcut praf Brazilia după eliminarea de la Campionatul Mondial: „Cea mai slabă!”

Alex Ioniță Publicat: 12 iulie 2026, 20:56

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Mihai Stoichiță a făcut praf Brazilia după eliminarea de la Campionatul Mondial: Cea mai slabă!”

Antena Sport

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Mihai Stoichiță s-a declarat dezamăgit de prestația Braziliei la Campionatul Mondial. Drumul elevilor lui Carlo Ancelotti s-a oprit în optimile turneului final care se vede în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Norvegia lui Erling Haaland a eliminat Brazilia de la Campionatul Mondial din 2026. Cu scorul de 2-1 s-au impus vikingii, în meciul jucat la New York.

Ce a spus Mihai Stoichiță despre Brazilia

Mihai Stoichiță crede că Brazilia a avut cea mai slabă prestație din istoria participărilor sale la Campionatele Mondiale. El a menționat și că nu a mai văzut un astfel de joc din partea sud-americanilor.

„Mai multe m-au dezamăgit. Dar cea mai mare dezamăgire e Brazilia. Cred că Brazilia a avut cea mai slabă variantă de când trăiesc și de când am deschis ochii în fotbal.

Eu nu am mai văzut așa Brazilie saturată de fotbal, lentă, nemotivată. Nu vreau să spun cu lipsă de valoare sau altceva”, a spus Mihai Stoichiță.

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Pentru câștigarea Campionatului Mondial se vor lupta Franța, Spania, Anglia și Argentina, naționalele care s-au calificat în „careul de ași” al turneului final. Toate meciurile rămase se văd, în exclusivitate, în Universul Antena.

Vinicius a “rupt tăcerea” după ce Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială: “Ar fi nedrept”

Vinicius a transmis un mesaj pe rețelele sociale în care a vorbit despre eliminarea Braziliei de la Cupa Mondială în dauna Norvegiei. Superstarul “Selecao” a ținut să își ceară scuze în fața unei întregi națiuni pe care a apreciat-o că a crezut în visul formației lui Ancelotti de a redeveni cea mai bună țară din lume.

Extrema stângă și-a exprimat frustrarea cu privire la o nouă eliminare prematură de la Cupa Mondială, după ce acum patru ani el și colegii săi au fost învinși de Croația în sferturi după loviturile de departajare. Jucătorul de 25 de ani a mai spus că se va lupta în continuare ca el și restul celor din “Selecao” să o facă din nou pe Brazilia campioană mondială.

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“Aproape la patru ani distanță, mă gândesc din nou ce să scriu după o nouă frustrare la Cupa Mondială. Am văzut atât de mulți oameni de toate vârstele susținându-ne și îmbrățișând visul nostru, astfel că ar fi nedrept să nu spun nimic.

Aveam însă nevoie de câteva zile de reflexie. Să port tricoul naționalei e cea mai mare mândrie din viața mea și să fim eliminați în optimile Cupei Mondiale e un sentiment foarte dificil de explicat. Știu cât de mult m-am pregătit, cât de mult m-am concentrat și cât de mult mi-am dorit asta pentru mine și familia mea.

Sentimentul de frustrare e enorm. Am avut un grup îndeajuns de puternic încât să ajungem mai departe, dar nu am făcut-o. Îmi cer scuze și mă voi lupta pentru visul nostru de a ajunge înapoi în vârful lumii“, a scris Vinicius pe rețelele sociale.

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