Mihai Stoichiță a făcut praf Brazilia după eliminarea de la Campionatul Mondial: „Cea mai slabă!”

Mihai Stoichiță s-a declarat dezamăgit de prestația Braziliei la Campionatul Mondial. Drumul elevilor lui Carlo Ancelotti s-a oprit în optimile turneului final care se vede în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Norvegia lui Erling Haaland a eliminat Brazilia de la Campionatul Mondial din 2026. Cu scorul de 2-1 s-au impus vikingii, în meciul jucat la New York.

Ce a spus Mihai Stoichiță despre Brazilia

Mihai Stoichiță crede că Brazilia a avut cea mai slabă prestație din istoria participărilor sale la Campionatele Mondiale. El a menționat și că nu a mai văzut un astfel de joc din partea sud-americanilor.

„Mai multe m-au dezamăgit. Dar cea mai mare dezamăgire e Brazilia. Cred că Brazilia a avut cea mai slabă variantă de când trăiesc și de când am deschis ochii în fotbal.

Eu nu am mai văzut așa Brazilie saturată de fotbal, lentă, nemotivată. Nu vreau să spun cu lipsă de valoare sau altceva”, a spus Mihai Stoichiță.