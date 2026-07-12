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Jurnal Antena Sport | Toate bune la final

Dinamoviştii au fost învinşi de Farul la prezentarea lotului. Cu Petrolul şi Craiova vor să câştige dinamoviştii când vor da primele bătălii pe puncte.

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