Jurnal Antena Sport | Toate bune la final
Dinamoviştii au fost învinşi de Farul la prezentarea lotului. Cu Petrolul şi Craiova vor să câştige dinamoviştii când vor da primele bătălii pe puncte.
Dinamoviştii au fost învinşi de Farul la prezentarea lotului. Cu Petrolul şi Craiova vor să câştige dinamoviştii când vor da primele bătălii pe puncte.
Jurnal Antena Sport | Trăiască MondialulJurnal Antena Sport | Trăiască Mondialul
Jurnal Antena Sport | Dau atacul la campioana mondialăJurnal Antena Sport | Dau atacul la campioana mondială
Jurnal Antena Sport | Toate bune la finalJurnal Antena Sport | Toate bune la final
Jurnal Antena Sport | Cântă şi încântă pe scena mondialăJurnal Antena Sport | Cântă şi încântă pe scena mondială
Julian Alvarez, gol fabulos în Argentina - Elveția! Campioana mondială s-a descătușat după execuția din…Julian Alvarez, gol fabulos în Argentina - Elveția! Campioana mondială s-a descătușat după execuția din…