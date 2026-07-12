Moment de reculegere pentru Gabi Mureşan şi Radu Mărginean la Supercupa României

Înaintea meciului din Supercupa României, dintre Universitatea Craiova şi ”U” Cluj, disputat pe stadionul “Ion Oblemenco”, a fost ţinut un moment de reculegere în memoria foştilor fotbalişti Gabi Mureşan şi Radu Mărginean.

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Fostul fotbalist Gabi Mureşan a încetat din viaţă la doar 44 de ani. Gabi Mureșan a fost înmormântat duminică în Apold, județul Mureș, locul lui natal.

Gabi Mureşan a fost unul dintre jucătorii importanți ai CFR Cluj în perioada în care clubul din Gruia a câștigat primele titluri din istorie. A evoluat ca mijlocaș defensiv și a jucat, de-a lungul carierei, pentru echipe precum CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Tom Tomsk și ASA Târgu Mureș.

Cu CFR Cluj, Mureșan a câștigat trei titluri de campion al României, trei Cupe ale României și Supercupa României.

După retragerea din fotbal, Gabi Mureșan a intrat în administrația locală. În 2020 a fost ales primar al comunei Apold, iar în 2024 a obținut al doilea mandat.