„Era momentul!” Florin Niță crede că Ștefan Târnovatu trebuia să plece de la FCSB! Ce sfat i-a oferit portarului

Florin Niță a vorbit despre situația lui Ștefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB. Omul care a apărat poarta României la EURO 2024 este de părere că „numărul 1” de la echipa lui Gigi Becali ar fi trebuit să facă pasul în străinătate.

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Ștefan Târnovanu a ajuns la FCSB de la Poli Iași, în 2020. În ultima perioadă, au apărut informații conform cărora portarul și-ar fi dorit să plece de la fosta campioană a României.

Florin Niță a spus că Ștefan Târnovanu trebuia să plece de la FCSB

Totuși, Târnovanu a rămas în lotul roș-albaștrilor și va lupta alături de echipa lui Gigi Becali pentru calificarea în grupa de Conference League.

Florin Niță a explicat că are o relație excelentă cu Târnovanu și a transmis că acesta a ajuns la maturitatea necesară pentru a încerca și o experiență în străinătate.

Acesta a spus și că Ștefan Târnovanu va avea, în continuare, șanse la un transfer important, în cazul în care continuă să muncească la fel ca până acum.