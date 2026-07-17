„Era momentul!” Florin Niță crede că Ștefan Târnovatu trebuia să plece de la FCSB! Ce sfat i-a oferit portarului

Florin Niță a vorbit despre situația lui Ștefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB. Omul care a apărat poarta României la EURO 2024 este de părere că „numărul 1” de la echipa lui Gigi Becali ar fi trebuit să facă pasul în străinătate.
Ștefan Târnovanu a ajuns la FCSB de la Poli Iași, în 2020. În ultima perioadă, au apărut informații conform cărora portarul și-ar fi dorit să plece de la fosta campioană a României.
Florin Niță a spus că Ștefan Târnovanu trebuia să plece de la FCSB
Totuși, Târnovanu a rămas în lotul roș-albaștrilor și va lupta alături de echipa lui Gigi Becali pentru calificarea în grupa de Conference League.
Florin Niță a explicat că are o relație excelentă cu Târnovanu și a transmis că acesta a ajuns la maturitatea necesară pentru a încerca și o experiență în străinătate.
Acesta a spus și că Ștefan Târnovanu va avea, în continuare, șanse la un transfer important, în cazul în care continuă să muncească la fel ca până acum.
„Ștefan este prietenul meu și ne știm de mult timp. Îl ajut cu tot ce are nevoie, sfaturi, tot. Cu tot dragul. Din punctul meu de vedere, era momentul să facă pasul în străinătate.
Eu nu sunt în poziția lui, să știu care este situația lui concretă de la FCSB, condițiile de transfer. Să se antreneze la fel ca și până acum, să fie serios ca și până acum și, mai devreme sau mai târziu, munca sa va fi răsplătită înzecit. Atât pot spune despre el”, a spus Florin Niță, la digisport.ro.
Până la startul noului sezon de Liga 1, Ștefan Târnovanu a adunat 207 meciuri la FCSB. În cadrul acestora a încasat 230 de goluri și a păstrat poarta intactă în 71 de partide. În momentul de față, portarul de 26 de ani este cotat la suma de 3 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
A fost anunțată decizia lui Florinel Coman în privința transferului la FCSB
Deși Gigi Becali a anunțat în repetate rânduri că își dorește să-i readucă la FCSB pe Florinel Coman și Denis Drăguș, situația celor doi pare diferită.
Dacă patronul campioanei a declarat recent că Denis Drăguș este foarte aproape de o înțelegere cu FCSB, în ceea ce-l privește pe Florinel Coman, șansele unui transfer în această vară par reduse.
Gabi Balint a explicat că internaționalul român este în continuare apreciat la Al-Gharafa.
„Cu Coman nu cred că se va rezolva. Îl vor cei de acolo, din câte înțeleg. El oricum ar vrea să rămână afară, nu vrea să vină în România”, a declarat Gabi Balint, la Digi Sport.
Florinel Coman a plecat alături de Al-Gharafa în cantonamentul de vară din Slovacia, semn că face parte din planurile formației din Qatar pentru noul sezon. În plus, numele său a fost asociat în ultimele săptămâni cu mai multe cluburi din prima ligă a Turciei, iar presa internațională a relatat și despre interesul celor de la Lecce.
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