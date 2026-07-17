Gigi Becali a confirmat noul transfer de la FCSB: „Am dat mai mult de un milion”

Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB, în ziua partidei cu FC Argeş, din prima rundă din Liga 1. Patronul roş-albaştrilor s-a declarat extrem de încântat de noua achiziţie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a confirmat faptul că Aymen Boutoutaou va ajunge la FCSB. Acesta le va plăti celor de la Sochaux peste un milion de euro.

Gigi Becali a confirmat noul transfer de la FCSB: Aymen Boutoutaou

Gigi Becali a declarat că i-a cerut lui Mihai Stoica să ajungă la un acord cu francezii de la Sochaux pentru transferul lui Aymen Boutoutaou. Patronul de la FCSB e convins că nu a existat un alt atacant străin mai bun decât acesta, în Liga 1.

„MM (n.r – Mihai Stoica) știe tot. Eu i-am zis așa: ‘Ce faci, ce nu faci, negociază, treaba ta, dar adu-l!’. MM mi-a spus că străin mai bun ca el în România nu a fost. El a spus că nu a văzut atacant în România ca ăsta. Dacă am auzit așa, atunci i-am zis să facă orice și să-l ia.

Bine, a dat mulți bani, dar nu contează. A dat mai mult de un milion. Mult mai mult!”, a declarat Gigi Becali, conform sport.ro.