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Gigi Becali a confirmat noul transfer de la FCSB: „Am dat mai mult de un milion”

Viviana Moraru Publicat: 17 iulie 2026, 20:31

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Gigi Becali a confirmat noul transfer de la FCSB: „Am dat mai mult de un milion

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport

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Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB, în ziua partidei cu FC Argeş, din prima rundă din Liga 1. Patronul roş-albaştrilor s-a declarat extrem de încântat de noua achiziţie.

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Gigi Becali a confirmat faptul că Aymen Boutoutaou va ajunge la FCSB. Acesta le va plăti celor de la Sochaux peste un milion de euro.

Gigi Becali a confirmat noul transfer de la FCSB: Aymen Boutoutaou

Gigi Becali a declarat că i-a cerut lui Mihai Stoica să ajungă la un acord cu francezii de la Sochaux pentru transferul lui Aymen Boutoutaou. Patronul de la FCSB e convins că nu a existat un alt atacant străin mai bun decât acesta, în Liga 1.

„MM (n.r – Mihai Stoica) știe tot. Eu i-am zis așa: ‘Ce faci, ce nu faci, negociază, treaba ta, dar adu-l!’. MM mi-a spus că străin mai bun ca el în România nu a fost. El a spus că nu a văzut atacant în România ca ăsta. Dacă am auzit așa, atunci i-am zis să facă orice și să-l ia.

Bine, a dat mulți bani, dar nu contează. A dat mai mult de un milion. Mult mai mult!”, a declarat Gigi Becali, conform sport.ro.

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Aymen Boutoutaou are 25 de ani şi este un jucător ofensiv care poate evolua atât în banda dreaptă, cât și în spatele atacantului.

Cum nu a ajuns la un acord pentru Denis Drăguş, Aymen Boutoutaou este varianta potrivită pentru FCSB. Extrema algeriană a bifat cifre bune în sezonul precedent în tricoul celor de la FC Sochaux-Montbéliard. El a marcat nu mai puţin de 13 goluri în 37 de partide.

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