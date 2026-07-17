Dennis Politic, titular în FCSB – FC Argeş. Surprize uriaşe în echipa de start a roş-albaştrilor

Dennis Politic este titular în duelul dintre FCSB şi FC Argeş, din prima etapă a sezonului de Liga 1. Partida din Ghencea va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 21:30.
Dennis Politic a revenit la FCSB în această vară, după ce în iarnă a fost împrumutat la Hermannstadt, echipă alături de care a retrogradat.
Dennis Politic, titular în FCSB – FC Argeş
Dennis Politic nu a mai bifat niciun meci de pe 13 martie, atunci când evolua pentru Hermannstadt într-un duel cu UTA. La FCSB, mijlocaşul a fost titular în duelul cu Fenerbahce din grupa de Europa League, disputat pe 29 ianuarie.
FCSB se confruntă cu probleme uriaşe de lot în meciul cu FC Argeş. David Miculescu, Ofri Arad, Mihai Lixandru sau Joao Paulo nu pot evolua contra piteştenilor.
În acest context, la mijlocul terenului a fost titularizat Risto Radunovic, alături de Juri Cisotti. În spatele vârfului Daniel Bîrligea vor evolua Dennis Politic, Florin Tănase şi Octavian Popescu.
Pe banca de rezerve a FCSB-ului pentru meciul cu FC Argeş se regăseşte un singur senior, anume Ronny Labonne, jucător transferat de roş-albaştri în această vară. În rest, toţi ceilalţi jucători sunt juniori.
Pentru a îndeplini regula U21, Ricardo Pădurariu a fost titularizat în flancul stâng al defensivei FCSB-ului. Tânărul fundaş este „pariul” roş-albaştrilor pentru acest sezon, el revenind la echipă după împrumutul la Corvinul, din stagiunea trecută.
Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu FC Argeş:
FCSB: Târnovanu – Crețu, A. Duarte, Dawa, Pădurariu – Cisotti, Radunovic – Politic, F. Tănase, Oct. Popescu – Bîrligea
Rezerve: M. Popa, Udrea, Dăncuș, D. Avram, M. Toma, A. Stoian, Labonne, D. Popa
Absenți: Miculescu (accidentat), J. Paulo (învoit)
Antrenor: Marius Baciu
- FCSB – FC Argeș (LIVE TEXT, 21:30). Roș-albaștrii întâlnesc echipa care i-a lăsat în play-out sezonul trecut. Echipele de start
- „Era momentul!” Florin Niță crede că Ștefan Târnovatu trebuia să plece de la FCSB! Ce sfat i-a oferit portarului
- FC Voluntari – FC Botoșani 1-2. Moldovenii înscriu imediat după pauză
- Primul gol din noul sezon de Liga 1 a fost un autogol. Greşeală uriaşă în Voluntari – Botoşani
- Dan Petrescu şi-a făcut apariţia la primul meci din noul sezon al Ligii 1! Imagini cu antrenorul român