Home | Fotbal | Liga 1 | Dennis Politic, titular în FCSB – FC Argeş. Surprize uriaşe în echipa de start a roş-albaştrilor

Dennis Politic, titular în FCSB – FC Argeş. Surprize uriaşe în echipa de start a roş-albaştrilor

Viviana Moraru Publicat: 17 iulie 2026, 20:11

Comentarii
Dennis Politic, titular în FCSB – FC Argeş. Surprize uriaşe în echipa de start a roş-albaştrilor

Dennis Politic, la FCSB. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Dennis Politic este titular în duelul dintre FCSB şi FC Argeş, din prima etapă a sezonului de Liga 1. Partida din Ghencea va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 21:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dennis Politic a revenit la FCSB în această vară, după ce în iarnă a fost împrumutat la Hermannstadt, echipă alături de care a retrogradat.

Dennis Politic, titular în FCSB – FC Argeş

Dennis Politic nu a mai bifat niciun meci de pe 13 martie, atunci când evolua pentru Hermannstadt într-un duel cu UTA. La FCSB, mijlocaşul a fost titular în duelul cu Fenerbahce din grupa de Europa League, disputat pe 29 ianuarie.

FCSB se confruntă cu probleme uriaşe de lot în meciul cu FC Argeş. David Miculescu, Ofri Arad, Mihai Lixandru sau Joao Paulo nu pot evolua contra piteştenilor.

În acest context, la mijlocul terenului a fost titularizat Risto Radunovic, alături de Juri Cisotti. În spatele vârfului Daniel Bîrligea vor evolua Dennis Politic, Florin Tănase şi Octavian Popescu.

Reclamă
Reclamă

Pe banca de rezerve a FCSB-ului pentru meciul cu FC Argeş se regăseşte un singur senior, anume Ronny Labonne, jucător transferat de roş-albaştri în această vară. În rest, toţi ceilalţi jucători sunt juniori.

Pentru a îndeplini regula U21, Ricardo Pădurariu a fost titularizat în flancul stâng al defensivei FCSB-ului. Tânărul fundaş este „pariul” roş-albaştrilor pentru acest sezon, el revenind la echipă după împrumutul la Corvinul, din stagiunea trecută.

Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu FC Argeş:

Unde au fost găsiți cei doi tineri din București, dați dispăruți de familie. Polițiștii au refăcut traseul lorUnde au fost găsiți cei doi tineri din București, dați dispăruți de familie. Polițiștii au refăcut traseul lor
Reclamă

FCSB: Târnovanu – Crețu, A. Duarte, Dawa, Pădurariu – Cisotti, Radunovic – Politic, F. Tănase, Oct. Popescu – Bîrligea

Rezerve: M. Popa, Udrea, Dăncuș, D. Avram, M. Toma, A. Stoian, Labonne, D. Popa

Absenți: Miculescu (accidentat), J. Paulo (învoit)

Antrenor: Marius Baciu

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un comandant deconta adidaşi şi tricouri din banii Armatei. Punea militarii să-i zugrăvească şi să-i gătească
Observator
Un comandant deconta adidaşi şi tricouri din banii Armatei. Punea militarii să-i zugrăvească şi să-i gătească
”Am simțit că tata a fost acolo, lângă noi”. Fiica lui Diego Maradona, în lacrimi după ce Argentina s-a calificat în finala Cupei Mondiale
Fanatik.ro
”Am simțit că tata a fost acolo, lângă noi”. Fiica lui Diego Maradona, în lacrimi după ce Argentina s-a calificat în finala Cupei Mondiale
19:58

FCSB – FC Argeș (LIVE TEXT, 21:30). Roș-albaștrii întâlnesc echipa care i-a lăsat în play-out sezonul trecut. Echipele de start
19:46

Cine va arbitra finala mică a Mondialului, dintre Franţa şi Anglia. A mai fost delegat la 3 meciuri la FIFA World Cup
19:27

„Era momentul!” Florin Niță crede că Ștefan Târnovatu trebuia să plece de la FCSB! Ce sfat i-a oferit portarului
19:18

LIVE SCOREFC Voluntari – FC Botoșani 1-2. Moldovenii înscriu imediat după pauză
19:18

Primul gol din noul sezon de Liga 1 a fost un autogol. Greşeală uriaşă în Voluntari – Botoşani
19:11

Care sunt cele 22 de echipe care vor juca în Liga a 2-a? FRF, anunț uriaș pentru o echipă retrogradată
Vezi toate știrile
1 Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze 2 Adio, Dinamo! Fotbalistul pleacă înainte de startul noului sezon de Liga 1 3 Nicolae Stanciu, înțelegere cu o echipă din Liga 1! Gigi Becali a aflat și vrea să îl deturneze 4 Gata, s-a făcut transferul! A ajuns în România și semnează cu FCSB 5 VIDEOEmil Boc şi-a ieşit din minţi. Înjurături după eliminarea U Cluj la penalty-uri! 6 Probleme de lot pentru Nuno Campos înainte de debutul la Dinamo! Cum ar putea arăta echipa la meciul cu Petrolul
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
Gabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţiaGabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţia
Gata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon!Gata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon!