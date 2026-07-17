Dennis Politic, titular în FCSB – FC Argeş. Surprize uriaşe în echipa de start a roş-albaştrilor

Dennis Politic este titular în duelul dintre FCSB şi FC Argeş, din prima etapă a sezonului de Liga 1. Partida din Ghencea va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 21:30.

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Dennis Politic a revenit la FCSB în această vară, după ce în iarnă a fost împrumutat la Hermannstadt, echipă alături de care a retrogradat.

Dennis Politic, titular în FCSB – FC Argeş

Dennis Politic nu a mai bifat niciun meci de pe 13 martie, atunci când evolua pentru Hermannstadt într-un duel cu UTA. La FCSB, mijlocaşul a fost titular în duelul cu Fenerbahce din grupa de Europa League, disputat pe 29 ianuarie.

FCSB se confruntă cu probleme uriaşe de lot în meciul cu FC Argeş. David Miculescu, Ofri Arad, Mihai Lixandru sau Joao Paulo nu pot evolua contra piteştenilor.

În acest context, la mijlocul terenului a fost titularizat Risto Radunovic, alături de Juri Cisotti. În spatele vârfului Daniel Bîrligea vor evolua Dennis Politic, Florin Tănase şi Octavian Popescu.