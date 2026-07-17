FCSB – FC Argeș (LIVE TEXT, 21:30). Roș-albaștrii întâlnesc echipa care i-a lăsat în play-out sezonul trecut

FCSB și FC Argeș se întâlnesc în această seară într-un duel interesant ce pune față în față două echipe care sezonul trecut s-au bătut până pe ultima sută de metri pentru un loc în play-off, piteștenii având câștig de cauză. Echipa lui Marius Baciu speră să își ia revanșa pentru cele întâmplate și să înceapă cu dreptul noul sezon din Liga 1, la câteva ore distanță după partida de deschidere a noii stagiuni dintre Voluntari și Botoșani.

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Duelul dintre FCSB și FC Argeș din etapa cu numărul 1 va avea loc astăzi de la ora 21:30. Partida din Ghencea va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

FCSB – FC Argeș (LIVE TEXT, 21:30)

FCSB vine după un sezon în care a evoluat în premieră în play-out-ul Ligii 1, fiind trimisă sub linie chiar de FC Argeș. Piteștenii, din postura de nou-promovați, și-au asigurat accesul între primele șase în stagiunea trecută după un duel disputat în penultima etapă contra lui Dinamo.

De atunci, lucrurile s-au schimbat la FCSB, inclusiv antrenorii, echipa fiind prezent antrenată de Marius Baciu după ce Elias Charalambous și-a dat demisia la finalul sezonului regulat trecut, fiind urmat de Mirel Rădoi și Lucian Filip. În ciuda sezonului dezamăgitor, roș-albaștrii au reușit să se califice în preliminariile de Conference League după ce le-a învins pe FC Botoșani și pe Dinamo.

De cealaltă parte, FC Argeș, deși a reușit să ajungă în play-off, nu a ieșit în evidență în mod pozitiv în partea a doua a campionatului și a terminat pe ultima poziție, după un bilanț de o victorie, patru remize și cinci eșecuri.