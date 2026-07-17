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Cine va arbitra finala mică a Mondialului, dintre Franţa şi Anglia. A mai fost delegat la 3 meciuri la FIFA World Cup

Bogdan Stănescu Publicat: 17 iulie 2026, 19:46

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Cine va arbitra finala mică a Mondialului, dintre Franţa şi Anglia. A mai fost delegat la 3 meciuri la FIFA World Cup

Kylian Mbappe şi Harry Kane se duelează în finala mică a Mondialului, Franţa - Anglia / Profimedia Images

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FIFA a desemnat arbitrul care va conduce finala mică a Cupei Mondiale, de sâmbătă, dintre Franţa şi Anglia. Acesta este venezueleanul Jesus Valenzuela. Finala mică a Campionatului Mondial, Franţa – Anglia, e în direct în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Jesus Valenzuela este în vârstă de 42 de ani şi a mai condus alte trei meciuri la acest turneu final. Valenzuela a arbitrat până acum două meciuri din grupe, este vorba de Australia – Turcia 2-0 şi Bosnia – Qatar 3-1, şi un meci din şaisprezecimile de finală, cel dintre Coasta de Fildeş şi Norvegia, scor 1-2.

Venezueleanul Jesus Valenzuela va arbitra finala mică a Campionatului Mondial, dintre Franţa şi Anglia (duminică, 00:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

La Cupa Mondială din Qatar, în 2022, Valenzuela a condus meciul Franţa – Polonia, scor 3-1, din optimile de finală.

La meciul Franţa – Anglia, Valenzuela va fi asistat de compatrioţii săi Jorge Urrego şi Tulio Moreno.

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