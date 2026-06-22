Jurnal Antena Sport | O experienţă de neuitat
Şi fanii care nu pot ajunge pe stadion au parte de cea mai tare experienţă la Mondialul american. Atmosfera din fan zone îi ţine conectaţi la emoţiile marilor meciuri!
Şi fanii care nu pot ajunge pe stadion au parte de cea mai tare experienţă la Mondialul american. Atmosfera din fan zone îi ţine conectaţi la emoţiile marilor meciuri!
Jurnal Antena Sport | O experienţă de neuitatJurnal Antena Sport | O experienţă de neuitat
Moment incredibil în Uruguay - Capul Verde! Arcanjo primea ajutor de la un adversar când a început jocul! Ce a…Moment incredibil în Uruguay - Capul Verde! Arcanjo primea ajutor de la un adversar când a început jocul! Ce a…
Cele mai noi informații din Piața World Cup după victoria Spaniei contra Arabiei Saudite cu 4-0.Cele mai noi informații din Piața World Cup după victoria Spaniei contra Arabiei Saudite cu 4-0.
Istvan Kovacs, ce onoare pentru România! Prezent la meciul 1000 de la Campionatul MondialIstvan Kovacs, ce onoare pentru România! Prezent la meciul 1000 de la Campionatul Mondial
Meciul carierei pentru Deniz Undav! A reușit o dublă și a adus victoria Germaniei în minutul 90+4 al meciului…Meciul carierei pentru Deniz Undav! A reușit o dublă și a adus victoria Germaniei în minutul 90+4 al meciului…