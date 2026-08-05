Viața bate filmul: acum 11 ani îl dribla pe Yaya Touré într-o reclamă, acum l-a dus la un pas de Liga Campionilor

Slovan Bratislava, antrenată de faimosul Yaya Touré, a reușit o victorie în extremis în Suedia și este cu un pas mai aproape de grupa Champions League. Slovacii au învins cu 2-1 pe Mjällby, iar vedeta serii a fost Suleiman Camara.

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Atacantul a marcat în minutul 78, iar în prelungirile meciului a dat pasa decisivă pentru reușita lui Manasse Kianga. Povestea este însă mult mai spectaculoasă, iar apariția lui Camara în echipa lui Yaya Touré are nuanțe cinematografice.

Puștiul care a filmat o reclamă cu Yaya Touré în 2015

În 2015, Yaya Touré, pe atunci fotbalist la Manchester City, a filmat o reclamă în Catalonia pentru o companie de telefonie mobilă. Pe un teren improvizat, alături de mai mulți copii de origine africană, actualul antrenor de la Slovan Bratislava era driblat printr-o „braziliană” de efect de către un puști de 13 ani.

Acel puști era chiar Suleiman Camara. Născut la Sant Celoni, în Catalonia, din părinți veniți din Gambia, Camara juca pe atunci la copiii de la Girona. Anii au trecut, iar Suleiman a ajuns fotbalist și a evoluat la Ibiza și la Racing Santander. Cu oarecare succes, chiar dacă n-a rupt gura târgului.

De grabar de niño un anuncio con él a llegar a ser profesional y jugar a sus órdenes en el Slovan Bratislava.

Buena historia entre Suleiman Camara y Yaya Touré. pic.twitter.com/9M6syAbjYl

— Pablo Puente (@SoyPabloPuente) August 3, 2026