Home | Fotbal | Liga Campionilor | Viața bate filmul: acum 11 ani îl dribla pe Yaya Touré într-o reclamă, acum l-a dus la un pas de Liga Campionilor

Viața bate filmul: acum 11 ani îl dribla pe Yaya Touré într-o reclamă, acum l-a dus la un pas de Liga Campionilor

Ionuţ Axinescu Publicat: 5 august 2026, 12:06

Comentarii
Viața bate filmul: acum 11 ani îl dribla pe Yaya Touré într-o reclamă, acum l-a dus la un pas de Liga Campionilor

Slovan Bratislava încearcă să se califice în grupa de UEFA Champions League / foto: Facebook Slovan

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Slovan Bratislava, antrenată de faimosul Yaya Touré, a reușit o victorie în extremis în Suedia și este cu un pas mai aproape de grupa Champions League. Slovacii au învins cu 2-1 pe Mjällby, iar vedeta serii a fost Suleiman Camara.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul a marcat în minutul 78, iar în prelungirile meciului a dat pasa decisivă pentru reușita lui Manasse Kianga. Povestea este însă mult mai spectaculoasă, iar apariția lui Camara în echipa lui Yaya Touré are nuanțe cinematografice.

Puștiul care a filmat o reclamă cu Yaya Touré în 2015

În 2015, Yaya Touré, pe atunci fotbalist la Manchester City, a filmat o reclamă în Catalonia pentru o companie de telefonie mobilă. Pe un teren improvizat, alături de mai mulți copii de origine africană, actualul antrenor de la Slovan Bratislava era driblat printr-o „braziliană” de efect de către un puști de 13 ani.

Acel puști era chiar Suleiman Camara. Născut la Sant Celoni, în Catalonia, din părinți veniți din Gambia, Camara juca pe atunci la copiii de la Girona. Anii au trecut, iar Suleiman a ajuns fotbalist și a evoluat la Ibiza și la Racing Santander. Cu oarecare succes, chiar dacă n-a rupt gura târgului.

Reclamă
Reclamă

Suleiman Camara, abia transferat, a fost eroul lui Yaya Touré

Pe 3 august, cu doar o zi înaintea meciului jucat de Slovan în Suedia, clubul din Bratislava a anunțat transferul lui Suleiman Camara. Circa un milion de euro au plătit slovacii, iar Camara a ajuns să lucreze sub comanda lui Yaya Touré, cel alături de care filma acea reclamă în urmă cu 11 ani.

La 24 de ore de la transfer, Suleiman Camara a fost starul lui Slovan Bratislava. Intrat în minutul 66, nefamiliarizat cu echipa și noii săi colegi, gambianul aproape că a rezolvat calificarea. Iar Slovan este foarte aproape de faza finală a Ligii. Dacă nu se încurcă acasă și trece de Mjällby, formația slovacă va întâlni în play-off câștigătoarea „dublei” dintre Ararat-Armenia și Celje, 2-1 în tur pentru armeni.

 

Prima bancă de la noi care permite amânarea ratelor pentru dezvoltatorii imobiliari după blocajul de la ANCPIPrima bancă de la noi care permite amânarea ratelor pentru dezvoltatorii imobiliari după blocajul de la ANCPI
Reclamă

● 800.000 de euro valorează Suleiman Camara, potrivit Transfermarkt.

● Cinci meciuri are Yaya Touré pe banca lui Slovan Bratislava. A câștigat patru și a terminat unul la egalitate.

● Este prima experiență ca antrenor principal a fostului mare fotbalist ivorian.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Mai are nevoie FCSB de transferuri, după eliminarea din Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A cincea zi la rând de recorduri meteo. Unde s-a înregistrat cea mai caldă dimineață din România
Observator
A cincea zi la rând de recorduri meteo. Unde s-a înregistrat cea mai caldă dimineață din România
Marius Șumudică, atac cu talpa la CSA Steaua! „E strigător la cer! Ca-n vestul sălbatic, ce te mai miră? O haiducie”. Exclusiv
Fanatik.ro
Marius Șumudică, atac cu talpa la CSA Steaua! „E strigător la cer! Ca-n vestul sălbatic, ce te mai miră? O haiducie”. Exclusiv
13:33

LIVE VIDEOINTER – AC MILAN 0-0 ACUM pe AntenaPLAY. Marele derby se dispută în Australia. Echipele de start
13:30

E gata! Arsenal face un transfer uriaș! Campioana Angliei dă 87 de milioane de euro pe brazilian
13:26

Echipa care l-a refuzat pe Ştefan Târnovanu, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali la FCSB: „Avem portar”
13:00

„Nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor”. Ştie motivul pentru care Dennis Politic a intrat în vizorul lui Gigi Becali
12:22

Vestea care îi schimbă viața lui Ionuț Radu! Manchester United și-a dat acordul pentru transfer
12:21

„Nu căutam scuze”. Apelul făcut de Filipe Coelho, înainte de KuPS – Universitatea Craiova. Cu ce provocare se confruntă oltenii
Vezi toate știrile
1 Universitatea Craiova, refuzată de Dinamo. „Câinii” cer 3 milioane de euro pentru un om de bază 2 OUT! Becali l-a executat în direct pe jucătorul de la FCSB: „Ăsta nu-i fotbalist. Îl dau gratis!” 3 Gigi Becali îl vrea pe Dan Petrescu la FCSB: „Mi-a zis Meme şi am acceptat” 4 Gigi Becali, ofertă pentru Jovo Lukic! Mesaj categoric pentru U Cluj: „Exclus să dau mai mult”. Ce salariu i-a pregătit 5 Echipa lui Dan Șucu, dezastru în meciul cu o echipă de Premier League: 10-1! 6 Basarab Panduru a distrus un jucător de la FCSB, după remiza cu Farul: „Nici când era slab nu era atât de slab”
Citește și
Cele mai citite
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!
„Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal„Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal