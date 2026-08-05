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„Nu căutam scuze”. Apelul făcut de Filipe Coelho, înainte de KuPS – Universitatea Craiova. Cu ce provocare se confruntă oltenii

Viviana Moraru Publicat: 5 august 2026, 12:21

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„Nu căutam scuze. Apelul făcut de Filipe Coelho, înainte de KuPS – Universitatea Craiova. Cu ce provocare se confruntă oltenii

Filipe Coelho, la Universitatea Craiova/ Sport Pictures

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Antrenorul Universităţii Craiova, Filipe Coelho, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că formaţia finlandeză KuPS Kuopio este foarte puternică şi că terenul artificial pe care se va disputa, joi, prima manşă din turul al treilea preliminar al Europa League, va reprezenta o provocare pentru jucătorii săi.

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„Ne aşteaptă un meci dificil. KuPS este campioana ultimilor doi ani în Finlanda şi vine aici (n.r. – în Europa League) din Champions League, la fel ca şi noi. KuPS este un adversar foarte puternic, în special în meciurile de acasă, însă noi ştim foarte bine ce avem de făcut. Sper ca mâine să obţinem un rezultat pozitiv. Pentru noi este o provocare să jucăm pe acest teren artificial. Este diferit faţă de ceea ce suntem noi obişnuiţi”, a spus Filipe Coelho.

Filipe Coelho, declaraţii înainte de KuPS – Universitatea Craiova

„Însă nu trebuie să căutăm scuze, ci să ne concentrăm şi mai mult pe ceea ce avem de făcut. Există terenuri artificiale în România, însă nu se joacă pe acestea în campionat. Până la urmă terenul pe care se va juca mâine va fi acelaşi pentru ambele echipe. Iar peste o săptămână totul se va schimba”, a afirmat Coelho.

Tehnicianul portughez este de părere că adversara de joi seara ştie să gestioneze momentele importante ale unui meci şi tocmai de aceea consideră că formaţia sa trebuie să nu o lase să îşi pună în valoare punctele forte.

„Adversarului îi place să aibă posesia şi are o bună construcţie a jocului. KuPS are jucători care pot dezechilibra jocul adversarului şi, de asemenea, este foarte bună la fazele fixe. Sigur că are în componenţă şi jucători valoroşi, însă punctul forte este echipa. Cred că este o echipă care ştie să gestioneze momentele importante ale jocului. De aceea pentru noi e important să nu îi lăsăm să îşi pună în valoare punctele forte. Şi în acelaşi timp să profităm de minusurile lor”, a menţionat Filipe Coelho.

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Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlneşte formaţia finlandeză KuPS Kuopio, joi, de la ora 18:00, pe Stadionul Kuopion Keskuskentta din Kuopio, într-o partidă contând pentru prima manşă a turului 3 preliminar al Europa League.

Manşa secundă va avea loc pe 13 august, pe Stadionul ”Ion Oblemenco” (ora 20:00).

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