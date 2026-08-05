Mihai Stoica, ceartă cu Florin Tănase la FCSB. Motivul pentru care nu şi-au vorbit doi ani: „Am avut o ieşire şi s-a supărat”

Mihai Stoica a dezvăluit un episod neştiut, care l-a avut în prim plan pe Florin Tănase. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a povestit cum s-a certat cu decarul echipei, în trecut.
Mihai Stoica a comentat declaraţiile acide făcute de Florin Tănase la adresa lui Marius Baciu, pentru care a fost criticat de mai multe voci din fotbalul românesc. MM a subliniat că nu există probleme în vestiarul roş-albaştrilor, în ciuda zvonurilor apărute în ultima perioadă.
Mihai Stoica şi Florin Tănase au fost la „cuţite” la FCSB
Mihai Stoica l-a descris pe Florin Tănase ca fiind un jucător „asumat”, asemându-i discursurile cu cele ale lui Alexandru Chipciu. MM a povestit că în 2022, după un egal cu U Cluj în prima etapă a sezonului, l-a taxat public pe Tănase pentru declaraţiile făcute.
La momentul respectiv, jucătorul s-a plâns de lotul pe care echipa îl avea, declaraţii pe care MM nu le-a tolerat. În urma acestui episod, cei doi nu şi-au mai vorbit timp de doi ani, până când jucătorul s-a întors la FCSB.
„Astea sunt bazaconii scrise de unii. Tănase e asumat şi vorbeşte fără reţineri, nu se cenzurează. Indiscutabil orice jucător care se vede lider e deranjat dacă nu joacă titular, doar că era o situaţie specială, la câteva zile după un meci. Nu se pune problema ca un căpitan de echipă, adică Florin Tănase, să fie rezervă.
Nu a avut vreo reacţie la adresa lui Marius Baciu, iar Marius Baciu nu i-a făcut zob pe jucători la Riga, aşa cum s-a scris. Credeţi-mă că nu sunt probleme de genul ăsta. Tănase e un tip… genul lui Chipciu, parcă Chipciu reuşeşte să stea îmbrăcat în tricoul de jucător.
(…) Am avut un meci cu U Cluj, era în anul în care Tănase urma să plece, am făcut 1-1 şi după meci a zis că nu avem lot. Eu am avut o ieşire şi s-a supărat, n-am vorbit 2 ani de zile pe tema asta! El a zis că trebuia să-i spun lui şi eu i-am zis – nu, tu trebuia să îmi zici mie!
Dar şi eu am zis lucruri pe care le-am regretat la un moment dat. Nu avea sens să vorbim de lot la prima etapă când lotul nu îţi face rezultatele la primul meci”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
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