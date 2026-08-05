Mihai Stoica, ceartă cu Florin Tănase la FCSB. Motivul pentru care nu şi-au vorbit doi ani: „Am avut o ieşire şi s-a supărat”

Mihai Stoica a dezvăluit un episod neştiut, care l-a avut în prim plan pe Florin Tănase. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a povestit cum s-a certat cu decarul echipei, în trecut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a comentat declaraţiile acide făcute de Florin Tănase la adresa lui Marius Baciu, pentru care a fost criticat de mai multe voci din fotbalul românesc. MM a subliniat că nu există probleme în vestiarul roş-albaştrilor, în ciuda zvonurilor apărute în ultima perioadă.

Mihai Stoica şi Florin Tănase au fost la „cuţite” la FCSB

Mihai Stoica l-a descris pe Florin Tănase ca fiind un jucător „asumat”, asemându-i discursurile cu cele ale lui Alexandru Chipciu. MM a povestit că în 2022, după un egal cu U Cluj în prima etapă a sezonului, l-a taxat public pe Tănase pentru declaraţiile făcute.

La momentul respectiv, jucătorul s-a plâns de lotul pe care echipa îl avea, declaraţii pe care MM nu le-a tolerat. În urma acestui episod, cei doi nu şi-au mai vorbit timp de doi ani, până când jucătorul s-a întors la FCSB.

„Astea sunt bazaconii scrise de unii. Tănase e asumat şi vorbeşte fără reţineri, nu se cenzurează. Indiscutabil orice jucător care se vede lider e deranjat dacă nu joacă titular, doar că era o situaţie specială, la câteva zile după un meci. Nu se pune problema ca un căpitan de echipă, adică Florin Tănase, să fie rezervă.