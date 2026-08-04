Basarab Panduru a distrus un jucător de la FCSB, după remiza cu Farul: „Nici când era slab nu era atât de slab”

Basarab Panduru i-a pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după remiza cu Farul Constanța, din etapa a treia a Ligii 1. Pe stadionul Arcul de Triumf, echipa de la malul mării a condus cu 2-0, dar FCSB a revenit și a obținut un punct pe final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tot în repriza a doua, Florin Tănase a ratat un penalty, la 1-2. Până la urmă, Joao Paulo a adus egalarea, în minutul 86.

Basarab Panduru l-a pus la zid pe Eddy Gnahore, după FCSB – Farul 2-2: „Nu face absolut nimic”

Eddy Gnahore a ajuns vara aceasta la FCSB. Fostul jucător de la Dinamo a făcut însa un meci extrem de slab și a fost înlocuit după doar 45 de minute. În locul său a intrat Joao Paulo, cel care a marcat golul de 2-2.

Basarab Panduru a criticat mai mulți jucători de la FCSB, dar cel mai dur discurs l-a avut la adresa fotbalistului venit de la Dinamo, susținând că nu a avut niciodată o prestație atât de slabă pe vremea când îmbrăca tricoul alb-roșu:

„Gnahore nici când era slab nu era atât de slab. Să zici că la Dinamo știai că pleacă, dar acum nici nu știi ce e, ce face bine. Totul este într-o lentoare de n-ai mai văzut. Nu stă niciodată unde este poziția lui.