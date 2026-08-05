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Vestea care îi schimbă viața lui Ionuț Radu! Manchester United și-a dat acordul pentru transfer

Antena Sport Publicat: 5 august 2026, 12:22

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Vestea care îi schimbă viața lui Ionuț Radu! Manchester United și-a dat acordul pentru transfer

Ionuţ Radu / Profimedia

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Portarul naționalei, Ionuț Radu, se pregătește de un duel puternic în noul sezon la Celta Vigo. Va avea rival pe post un portar venit de la Manchester United!

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Clubul englez și-a dat acordul ca Altay Bayindir să facă deplasarea în Spania pentru vizita medicală.

Altay, împrumutat de United la Celta

Internaționalul turc va fi împrumutat de Man United la Celta pentru un sezon, iar clubul spaniol are clauză pentru un transfer definitiv în valoare de 4 milioane de euro. Celta va plăti integral salariul lui Altay.

United va avea și un procent dintr-un viitor transfer al lui Altay, dacă mutarea va deveni definitivă. Goalkeeper-ul de 28 de ani a fost transferat de United de la Fenerbahce în 2023 pentru 5 milioane de euro, însă a jucat doar 17 partide pentru United.

Vestea îi pică prost portarului român, Ionuț Andrei Radu, cel care a fost titular incontestabil la Celta în sezonul precedent. Portarul român de 29 de ani a evoluat în toate cele 38 de partide de campionat, precum și în cele 12 meciuri din Europa League. Radu nu a primit gol în 10 partide de campionat în La Liga.

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De asemenea, United l-a cedat cu 16 milioane de euro pe Radek Vitek la Middlesbrough. Portarul ceh de 22 de ani a fost împrumutat în ultimele sezoane de United, cea care are și clauză pentru a-l cumpăra înapoi pe Vitek.

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