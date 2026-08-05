CHELSEA – JUVENTUS 0-0 ACUM pe AntenaPLAY. Xabi Alonso are 21 de jucători pe bancă. Echipele de start

Juventus

Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Çelik, Locatelli (c), Douglas Luiz, Cambiaso, Miretti, Boga, Milik

Rezerve: Perin, Pinsoglio, Nava, Bremer, Koopmeiners, Yildiz, Zhegrova, Rugani, Arthur, David, Cabal, Owusu, Gil Puche, Oboavwoduo, Licina, Durmisi

Meciul poate aduce și revenirea pe teren a ucraineanului Mudryk, cel care tocmai a scăpat de suspendarea pentru doping. Deși a apărut zvonul că Mudryk ar urma să fie cedat sub formă de împrumut la Strasbourg, echipă cu același patronat, Xabi Alonso spune că nu a luat momentan o decizie în ceea ce îl privește pe jucător.

Alonso are și bătăi de cap neobișnuite: lotul lui Chelsea în acest moment are în componență nu mai puțin de 46 de jucători! Presa engleză scrie astăzi că 11 dintre aceștia ar urma să fie vânduți în săptămânile următoare, astfel că partida cu Juventus poate fi decisivă pentru unii jucători. Partida poate aduce și debutul unor jucători abia veniți la Chelsea, Danny Welbeck și Geovany Quenda. Acesta din urmă a ratat primele meciuri din cauza unei accidentări, însă acum este apt de joc. Cel mai scump jucător englez transferat vreodată, Morgan Rogers, nu este încă disponibil pentru Chelsea, după prezența la Mondial, unde a evoluat în finala mică. La fel și Jordan Henderson.