Video Kansas City: orașul cu peste 90 de restaurante de barbecue. Aici vor juca Olanda și Argentina la World Cup 2026

Kansas City, una dintre cele 16 locații care găzduiesc meciuri la Cupa Mondială, este cel mai mare oraș din statul Missouri atât ca suprafață, cât și ca populație, cu puțin peste 500.000 de locuitori. Numit pe scurt “KC” sau “KCMO”, acesta îmbină urbanisum clasic zonelor extrem de populate din SUA cu anumite detalii care ies în evidență.

Spre exemplu, cartierul 18th & Vine este recunoscut drept unul dintre punctele istorice ale originii jazz-ului. În plus, Kansas City e cunoscut și pentru cobtribuțiile sale culinare, având peste 90 de restaurante de barbecue.

În ceea ce privește găzduirea partidelor de la Cupa Mondială, în Kansas City se vor juca patru meciuri din faza grupelor, unul în optimi și încă unul în sferturi. Pe Arrowhead Stadium, casa celor de la Kansas City Chiefs, vor juca Argentina, Olanda și Austria, fosta adversară a României din preliminariile de Mondial.