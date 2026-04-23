„Acord total!” Conducerea lui Inter îi face toate poftele! Lovitură de proporții pentru Chivu

Sebastian Ujica Publicat: 23 aprilie 2026, 17:31

Acord total!” Conducerea lui Inter îi face toate poftele! Lovitură de proporții pentru Chivu

Cristi Chivu, în timpul unei conferinţe de presă / Getty Images

Inter Milano a ajuns la un acord în ceea ce privește contractul unui viitor jucător: Tarik Muharemovic, fundașul de la Sassuolo, numărul 1 pe lista de transferuri pentru Cristi Chivu.

Conform Football Italia, Inter și jucătorul bosniac s-au pus deja de acord cu privire la salariu și durata contractului care va fi semnat în această vară, anunțat Gazzetta dello Sport.

Principala țintă pentru Inter

Inter are planuri mari pentru sezonul viitor, în special în ceea ce privește compartimentul defensiv. Iar Muharemovic, cu un sezon impresionant la Sassuolo, a devenit prima țintă. Bosniacul și-a dat acum acordul pentru un contract pe 5 ani. Salariul nu a fost însă dezvăluit.

Acum, Inter urmează să înceapă negocierile cu Sassuolo pentru suma de transfer. Presa italiană scrie că prețul cerut este de 30 de milioane de euro, însă ar putea să crească dacă „pe fir” va intra vreun club din Premier League.

De transfer va beneficia și Juventus, cea care va încasa 50% din suma de transfer după ce Muharemovic a petrecut 4 ani la Juve, cea care l-a cedat la Sassuolo în 2024. Juventus ar lua în calcul și ea să intre în cursa pentru fundașul central, însă Muharemovic este hotărât să meargă la Inter.

Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Mariana Tîrcă, golgheterul all-time al naţionalei de handbal, mesaj manifest înainte de alegeri: „Jucătorii sunt datori! Latura financiară a devenit mai importantă ca latura pasională!”
