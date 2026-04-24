Nebunie în Portugalia! Echipa de liga a doua care scrie istorie și e la un pas de Europa League

Într-o țară unde Sporting, Benfica și Porto au câștigat toate titlurile în ultimii 25 de ani, o echipă de liga a doua tocmai a scris istorie. Torreense s-a calificat în finala Cupei Portugaliei și acum are șansa de a juca direct în grupa de Europa League.

Torreense a învins-o în semifinală pe AD Fafe, echipă de liga a treia, care s-a luptat până la finalul săptămânii pentru a evita retrogradarea în divizia a patra. După 1-1 în prima manșă, în deplasare, Torreense s-a impus acasă cu 2-0. Golurile au venit târziu, marcate de Bruno (min. 84) și veteranul Stopira, din penalty, în al 13-lea minut de prelungire.

Cine este Torreense, echipa de liga a doua ajunsă în finala Cupei

S.C.U. Torreense are peste o sută de ani de istorie, dar nu a câștigat niciodată un trofeu. A jucat doar șase sezoane în prima ligă portugheză, ultima oară în urmă cu 34 de ani. În 1956, formația din orașul Torres Vedras, aflat în vestul țării, a mai jucat o finală de Cupă, pierdut în fața lui FC Porto (0-2).

În acest moment, Torreense e pe locul al treilea în liga a doua portugheză, cu patru runde înainte de final, și se luptă pentru promovare. E la patru puncte în spatele lui Académico de Viseu, care ocupă poziția a doua, direct promovabilă.