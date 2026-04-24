Veşti proaste la Dinamo. Cât de grav s-au accidentat Mărginean şi Opruţ, anunţul lui Andrei Nicolescu

Prima repriză a disputei de pe Arena Națională a fost una de coșmar pentru antrenorul Zeljko Kopic, care și-a pierdut doi titulari din cauza accidentărilor.
Andrei Mărginean a avut probleme musculare și a fost înlocuit cu Danny Armstrong în minutul 10, ca mai apoi Raul Opruț să iasă și el de pe teren, cu probleme la genunchi. Veştile proaste au continuat pentru Zeljko Kopic, care, pe lângă faptul că a pierdut meciul cu Craiova, el nu se va putea baza pe cei doi fotbalişti la meciul cu Rapid.
Anunţul a fost făcut de preşedintele Andrei Nicolescu. Pe lângă cei doi, Dinamo se va putea baza cu Rapid nici pe Karamoko şi Stoinov.
“Din informațiile de aseară, nici Mărginean și nici Opruț nu vor putea juca în meciul cu Rapid. Plus Karamoko. Stoinov nu este suspendat, cartonașele sunt dinainte de play-off, s-au șters când a început play-off-ul”, a declarat Nicolescu, penru Fanatik.ro.
