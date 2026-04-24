Revenire pe calendarul Formulei 1! Marele Premiu al Turciei se întoarce în 2027

Andrei Nicolae Publicat: 24 aprilie 2026, 13:16 / Actualizat: 24 aprilie 2026, 15:15

Max Verstappen, în Marele Premiu al Turciei din 2021 / Profimedia

Marele Premiu al Turciei îşi va face revenirea în calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 în 2027, în baza unui acord pe cinci ani, a anunţat vineri preşedinţia turcă, citată de AFP.

Grand Prix-ul Turciei se va desfăşura pe circuitul Istanbul Park, care a găzduit Formula 1 în nouă ocazii, între 2005 şi 2011, iar apoi în 2020 şi 2021.

Turcia revine pe pistă cu un contract pe cinci ani“, a precizat preşedinţia turcă într-un comunicat.

Un eveniment de lansare este programat vineri la Palatul Dolmabahce din Istanbul, la care vor participa preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, directorul general al Formulei 1, Stefano Domenicali, şi preşedintele FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Circuitul de la Istanbul, cu o lungime de 5,34 km, are 14 viraje, inclusiv faimosul viraj nr. 8, o curbă triplă la stânga negociată la viteză mare.

Sursa: Agerpres.ro

