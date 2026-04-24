Revenire pe calendarul Formulei 1! Marele Premiu al Turciei se întoarce în 2027

Marele Premiu al Turciei îşi va face revenirea în calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 în 2027, în baza unui acord pe cinci ani, a anunţat vineri preşedinţia turcă, citată de AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Grand Prix-ul Turciei se va desfăşura pe circuitul Istanbul Park, care a găzduit Formula 1 în nouă ocazii, între 2005 şi 2011, iar apoi în 2020 şi 2021.

Turcia se întoarce pe calendarul Formula 1

“Turcia revine pe pistă cu un contract pe cinci ani“, a precizat preşedinţia turcă într-un comunicat.

BREAKING: The Turkish Grand Prix will return to the calendar from 2027 as part of a new five-year agreement 🇹🇷#F1 #TurkishGP pic.twitter.com/MAfhrOCnTH

— Formula 1 (@F1) April 24, 2026

Un eveniment de lansare este programat vineri la Palatul Dolmabahce din Istanbul, la care vor participa preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, directorul general al Formulei 1, Stefano Domenicali, şi preşedintele FIA, Mohammed Ben Sulayem.