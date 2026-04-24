I-a dat ţeapă Mirel Rădoi lui Gigi Becali de 100.000 de euro? “El nu mi-a spus astea”

Radu Constantin Publicat: 24 aprilie 2026, 13:05

Mirel Rădoi a ajuns la Gaziantep / sursa foto: X

Mirel Rădoi a plecat rapid la Gaziantep, după doar cinci meciuri petrecute la FCSB. Presa din Turcia a scris că tehnicianul ar fi cerut 100.000 de euro pentru rezilierea contractului, bani ce ar fi trebuit să ajungă la Gigi Becali. Patronul susţine că nu a luat vreun leu, dar ştie că suma de 100.000 de euro i-a intrat în cont drept primă de instalare. Becali a rămas surprins de aflarea veştii.

“(E adevărat că ați primi 100.000 de euro pentru plecarea lui Mirel Rădoi?) Nu e adevărat. Nici cinci bani. Ce bani? Doamne ferește, păi, pentru ce să-i iau eu bani. Care e treaba? E posibil… Știu că îi dau lui 100.000 lui la semnătură. E posibil să fi zis el ‘domnule, trebuie să plătesc 100.000 de euro’. Acum nu știu. El trebuia… El nu mi-a spus astea”, a dezvăluit Gigi Becali, la Digi Sport.

Becali a povestit că în trecut, un alt antrenor – cel mai probabil Laurențiu Reghecampf – a cerut 1 milion de euro clauză de reziliere, dar la el au mai ajuns doar 500.000.

“De exemplu, când am avut alt antrenor, nu mai dau numele. A spus ‘domnule, eu le zic că trebuie să dau un million de euro dacă vreau să plec’. Bine, acum nu mai are rost să dezgropăm morții. Eu știu că ia Mirel 100.000 de euro, ştiu. Dar o ia el, nu eu. După cinci meciuri, el mi-a asigurat câştigarea play-out-ului. Era culmea să-i iau eu banii. Echipa e într-o revenire, mi-a lăsat un raport scris”, a mai spus Gigi Becali.

