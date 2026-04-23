300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi”

Între Vlad Chiricheș și Gigi Becali a avut loc un dialog aprins de la distanță după meciul câștigat cu Farul Constanța. Primul care a atacat a fost Becali, apoi Chiricheș i-a dat replica spunând că nu are recunoștință. Într-o altă intervenție, latifundiarul i-a răspuns. I-a mulțumit pentru ce a făcut la FCSB, dar i-a spus că este momentul să se retragă.

Disputa s-a întins pe mai multe zile, iar Gigi Becali crede că el şi-a respectat promisiunea faţă de fotbalist. La finalul anului trecut, el i-a oferit un nou contract, şi 300.000 de euro la semnătură, pentru calificarea în cupele europene. Înţelegerea expiră în această vară, iar Chiricheş pleacă liber de contract.

”N-am spus de Chiricheș că are dreptate el? Am spus că are dreptate el. Eu am spus la nervi ce am spus, dar după am spus că el are dreptate. Am câștigat cu el zece milioane, că l-am vândut, am câștigat milioane din calificări.

El a fost cu foarte mult bun simț. Eu zic și eu la nervi și-mi cer iertare. Îmi cer iertare acum, dacă l-am supărat, dar părerea aceeași o am. Trebuia să nu exprim părerea deloc, dar am spus-o la nervi. Eu vreau dreptatea să fie făcută.

Eu de Chiricheș m-am rugat să semneze acum 7 luni, i-am dat 300.000 de euro primă ca să semneze, n-are dreptate el? Greșesc și eu, la nervi, dar dreptatea o are el”, a declarat Gigi Becali, la Fotbal Club, de la Digi Sport.