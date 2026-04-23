Radu Constantin Publicat: 23 aprilie 2026, 8:34

300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: Eu am spus la nervi

Vlad Chiricheş, în timpul unui meci - Profimedia Images

Între Vlad Chiricheș și Gigi Becali a avut loc un dialog aprins de la distanță după meciul câștigat cu Farul Constanța. Primul care a atacat a fost Becali, apoi Chiricheș i-a dat replica spunând că nu are recunoștință. Într-o altă intervenție, latifundiarul i-a răspuns. I-a mulțumit pentru ce a făcut la FCSB, dar i-a spus că este momentul să se retragă.

Disputa s-a întins pe mai multe zile, iar Gigi Becali crede că el şi-a respectat promisiunea faţă de fotbalist. La finalul anului trecut, el i-a oferit un nou contract, şi 300.000 de euro la semnătură, pentru calificarea în cupele europene.  Înţelegerea expiră în această vară, iar Chiricheş pleacă liber de contract.

”N-am spus de Chiricheș că are dreptate el? Am spus că are dreptate el. Eu am spus la nervi ce am spus, dar după am spus că el are dreptate. Am câștigat cu el zece milioane, că l-am vândut, am câștigat milioane din calificări.

El a fost cu foarte mult bun simț. Eu zic și eu la nervi și-mi cer iertare. Îmi cer iertare acum, dacă l-am supărat, dar părerea aceeași o am. Trebuia să nu exprim părerea deloc, dar am spus-o la nervi. Eu vreau dreptatea să fie făcută.

Eu de Chiricheș m-am rugat să semneze acum 7 luni, i-am dat 300.000 de euro primă ca să semneze, n-are dreptate el? Greșesc și eu, la nervi, dar dreptatea o are el”, a declarat Gigi Becali, la Fotbal Club, de la Digi Sport.

Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
"Sperietoare" improvizată pe un drum judeţean din Călăraşi. "Gluma" i-ar putea costa viaţa pe şoferi
De unde a pornit ura istorică a fanilor Universității Craiova împotriva lui Dinamo! Povestea celor 12 jucători olteni transferați
12:18

Pep Guardiola, cu gândul la titlu după ce Manchester City a depăşit-o pe Arsenal în fruntea Premier League: “Extraordinar”
12:11

Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30), în a doua semifinală de Cupa României. U Cluj aşteaptă învingătoarea în finală
11:59

Omul care a ascuns trofeul Cupei Mondiale într-o cutie de pantofi de frica naziștilor
11:54

S-a aflat ce antrenor italian este pe lista lui Gigi Becali. E un nume uriaş
11:47

Lando Norris şi Oscar Piastri, reacţii ferme despre posibila retragere a lui Max Verstappen din F1: “O mare pierdere”
11:36

De ce nu a mai fost numit Cristi Chivu selecționer al României. Mircea Lucescu a insistat pentru el
1 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 2 El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1 3 “Nu mai fac ca pe vremuri!” Gigi Becali schimbă abordarea la FCSB, după ce a fost refuzat de Charalambous: “Gata” 4 Chivu, răspuns de mare antrenor când a fost comparat cu Mourinho după nebunia din Cupă: “Sunt doar Cristian” 5 Ce surpriză: unde va ajunge Elias Charalambous după ce a refuzat-o pe FCSB 6 Dinamo n-a scăpat de ce îi era mai frică. Lovitura confirmată de Zeljko Kopic înainte de meciul cu Univ. Craiova
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”