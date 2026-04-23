“Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea”

Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului, lăsată liberă de Mirel Rădoi, antrenor care a semnat cu Gaziantep. Liderul Peluzei Nord şi-ar dori ca echipa să fie preluată de Nicolae Dică.

Mustaţă s-a declarat convins de faptul că Dică ar putea să o califice pe FCSB în Conference League. Acesta a subliniat că antrenorul ar putea continua pe banca roş-albaştrilor şi în sezonul viitor.

“Dacă acum nu avem soluții, în opinia mea, cel mai indicat să vină este Nicolae Dică. Nu știu dacă numai până în vară.

Poate face echipă… Propunerea mea, o spun răspicat, este Nicolae Dică. Dacă nu ai altă soluție, până la vară poate face echipă, poate aduce MM jucători, se consultă toți și fac echipa cu 5-6 jucători noi. Îl văd pe Dică să ne ducă în Europa, de ce nu?!”, a declarat Gheorghe Mustaţă, conform fanatik.ro.

Nicolae Dică (45 de ani) este liber de contract după despărţirea de Concordia Chiajna, din toamna anului trecut. Acesta a mai pregătit-o pe FCSB între iulie 2017 şi decembrie 2018, calificându-i pe roş-albaştri în grupele Europa League, în 2017. Un an mai târziu, antrenorul a ratat calificarea în competiţia europeană, FCSB fiind eliminată de Rapid Viena din turul trei preliminar.