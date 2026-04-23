“Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea”

Viviana Moraru Publicat: 23 aprilie 2026, 11:17

Ne poate duce în Europa. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: Asta e propunerea mea

Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului, lăsată liberă de Mirel Rădoi, antrenor care a semnat cu Gaziantep. Liderul Peluzei Nord şi-ar dori ca echipa să fie preluată de Nicolae Dică.

Mustaţă s-a declarat convins de faptul că Dică ar putea să o califice pe FCSB în Conference League. Acesta a subliniat că antrenorul ar putea continua pe banca roş-albaştrilor şi în sezonul viitor.

Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: Nicolae Dică

“Dacă acum nu avem soluții, în opinia mea, cel mai indicat să vină este Nicolae Dică. Nu știu dacă numai până în vară.

Poate face echipă… Propunerea mea, o spun răspicat, este Nicolae Dică. Dacă nu ai altă soluție, până la vară poate face echipă, poate aduce MM jucători, se consultă toți și fac echipa cu 5-6 jucători noi. Îl văd pe Dică să ne ducă în Europa, de ce nu?!”, a declarat Gheorghe Mustaţă, conform fanatik.ro.

Nicolae Dică (45 de ani) este liber de contract după despărţirea de Concordia Chiajna, din toamna anului trecut. Acesta a mai pregătit-o pe FCSB între iulie 2017 şi decembrie 2018, calificându-i pe roş-albaştri în grupele Europa League, în 2017. Un an mai târziu, antrenorul a ratat calificarea în competiţia europeană, FCSB fiind eliminată de Rapid Viena din turul trei preliminar.

Dică a revenit pe banca FCSB-ului între iulie şi noiembrie 2022. De această dată, antrenorul a calificat echipa în grupele Conference League, de unde a fost eliminată ulterior.

Mihai Stoica vrea antrenor străin la FCSB

Mihai Stoica susţine că FCSB are mai multe variante în acest moment şi că “CV-urile curg”. De asemenea, el a dezvăluit că următorul antrenor al roş-albaştrilor va fi străin:

“Sunt foarte multe variante, mult mai multe decât mă aşteptam, şi nume mari, şi variante de prin preajmă, şi din ţările cu fotbal dezvoltat. Curg CV-urile. Asta nu mă miră, pentru că au curs CV-uri şi când căutam antrenor la Urziceni.

Avem o lună la dispoziţie. Eu mă grăbesc (n.r. pentru a numi un nou antrenor), Gigi a spus să nu mă grăbesc şi să aşteptăm. E clar că va fi un antrenor străin. Sunt antrenori pe care îi respect şi au valoare, dar care nu au cum să ajungă niciodată la noi, din alte motive”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

