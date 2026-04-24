Minnesota Timberwolves, victorie fulminantă cu Denver Nuggets în play-off. Edwards&Co. preiau conducerea în serie

Andrei Nicolae Publicat: 24 aprilie 2026, 11:28

Anthony Edwards, într-un meci al Minnesotei Timberwolves / Getty Images

Minnesota Timberwolves a câștigat meciul al treilea din seria cu Denver Nuggets aferentă primei runde din play-off-ul NBA, scor 113-96. “Lupii” nu le-au dat nicio șansă adversarilor lor și au preluat conducerea în confruntarea în care au pornit din postura de outsideri.

Noaptea de joi spre vineri a fost marcată de trei partide din play-off-ul NBA, capul de afiș fiind duelul de pe Target Center dintre Timberwolves și Nuggets. După ce i-a “furat” avantajul terenului propriu adversarei sale, trupa condusă de Chris Finch a oferit o nouă prestație de top.

A doua victorie la rând pentru Minnesota Timberwolves în play-off

După primul sfert, Timberwolves conduceau deja la 14 puncte diferență, iar la pauza mare scorul era 61-39. în partea a treia, “lupii” și-au menținut ecartul mare pe care l-au creat, iar Nuggets nu au mai avut forța să întoarcă soarta partidei în favoarea lor în ultimul sfert.

În ultima parte a jocului, Anthony Edwards a acuzat probleme și a fost nevoit să plece mai devreme la vestiare. Starul de 24 de ani a încheiat partida cu 17 puncte, cinci recuperări și trei pase decisive.

Cel mai bun marcator din meci a fost Nikola Jokic, cu 27 de puncte și 15 recuperări. De cealaltă parte,
Ayo Dosunmu a fost lider la Minnesota cu 25 de puncte.

Timberwolves vor avea ocazia să își consolideze avantajul terenului propriu “furat” în noaptea de 26 aprilie, de la ora 03:30.

Toate rezultatele de peste noapte din play-off-ul NBA

  • Atlanta Hawks – New York Knicks 109-108 (Atlanta conduce cu 2-1)
  • Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers 126-104 (Cleveland conduce cu 2-1)
  • Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 113-96 (Minnesota conduce cu 2-1)
