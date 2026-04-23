Ciprian Deac şi-a dat acordul şi semnează. Ce se întâmplă cu veteranul de la CFR Cluj

Ciprian Deac, după ce a marcat un gol pentru CFR Cluj / Profiemdiaimages

Ciprian Deac (40 de ani) şi-a dat acordul şi va semna cu CFR Cluj. Veteranul din lotul lui Daniel Pancu îşi va prelungi contractul cu formaţia din Gruia.

Ciprian Deac e gata să se retragă din cariera de jucător la finalul sezonului, atunci când îi va expira contractul cu CFR Cluj.

Ciprian Deac şi-a dat acordul şi semnează: va ocupa o funcţie în conducerea celor de la CFR Cluj

Conform digisport.ro, Ciprian Deac va continua alături de CFR Cluj. Mijlocaşul va ocupa o funcţie în cadrul conducerii clujenilor, începând din sezonul viitor.

După plecarea lui Marius Bilaşco la Rapid, CFR Cluj l-a numit în funcţie de director sportiv pe Ricardo Cadu. Fostul jucător va fi ajutat în conducerea clubului de Ciprian Deac.

Recent, şi Iuliu Mureşan a declarat că îşi doreşte ca Ciprian Deac să continue alături de CFR Cluj. Preşedintele clujenilor dezvăluia că echipa intenţionează să deschidă un departament de scouting.