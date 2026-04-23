Ciprian Deac şi-a dat acordul şi semnează. Ce se întâmplă cu veteranul de la CFR Cluj

Ciprian Deac (40 de ani) şi-a dat acordul şi va semna cu CFR Cluj. Veteranul din lotul lui Daniel Pancu îşi va prelungi contractul cu formaţia din Gruia.
Ciprian Deac e gata să se retragă din cariera de jucător la finalul sezonului, atunci când îi va expira contractul cu CFR Cluj.
Ciprian Deac şi-a dat acordul şi semnează: va ocupa o funcţie în conducerea celor de la CFR Cluj
Conform digisport.ro, Ciprian Deac va continua alături de CFR Cluj. Mijlocaşul va ocupa o funcţie în cadrul conducerii clujenilor, începând din sezonul viitor.
După plecarea lui Marius Bilaşco la Rapid, CFR Cluj l-a numit în funcţie de director sportiv pe Ricardo Cadu. Fostul jucător va fi ajutat în conducerea clubului de Ciprian Deac.
Recent, şi Iuliu Mureşan a declarat că îşi doreşte ca Ciprian Deac să continue alături de CFR Cluj. Preşedintele clujenilor dezvăluia că echipa intenţionează să deschidă un departament de scouting.
“Eu așa îmi doresc, ca Ricardo Cadu să fie ajutat de Ciprian Deac. Eu vreau să am din campionatul următor în conducerea clubului foști mari jucători ai CFR-ului.
Vrem să ne facem un departament puternic de scouting”, spunea Iuliu Mureşan, conform sursei citate anterior.
Ciprian Deac a bifat doar zece meciuri la CFR Cluj, în acest sezon. S-a zvonit că el ar putea pleca de la echipă în iarnă, atunci când nu a făcut deplasarea alături de clujeni în Spania, pentru cantonament.
Ciprian Deac a scris istorie la CFR Cluj. El a evoluat pentru formaţia din Gruia în patru perioade: iulie 2005 – februarie 2008, iunie 2008 – august 2010, iulie 2012 – iunie 2015 şi ianuarie 2017 – prezent.
Alături de clujeni, Ciprian Deac a reuşit să cucerească şapte titluri (2008, 2010, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022), patru Cupe ale României (2010, 2011, 2019, 2021) şi trei Supercupe (2009, 2010, 2025).
