Simone Tempestini vrea revanșa în Raliul Harghitei

Antena Sport Publicat: 24 aprilie 2026, 13:08

Cel mai titrat pilot român al tuturor timpurilor, Simone Tempestini, revine la startul Raliului Harghitei și este decis să obțină victoria pe traseul unde s-a impus deja de șase ori, începând cu 2016.

Un total de 55 de echipaje, inclusiv internaționale, vor concura în acest weekend la a doua etapă din Campionatul Național de Raliuri, care are loc pe asfaltul din jurul Odorheiului Secuiesc. În total, 11 probe speciale, însumând 119 kilometri, sunt programate să se desfășoare sâmbătă și duminică.

Cu un record de victorii în Harghita, Tempestini va concura pe modelul Porsche 997 GT3 RGT alături de copilotul Carmen Poenaru, alături de care a devenit campion anul trecut pentru a zecea oară în carieră.

Acesta va avea parte din nou de o concurență puternică, deoarece nu mai puțin de 13 modele Rally2 sunt înscrise pe lista de start, iar printre cei care revin în competiție se numără Norbert Maior și Raul Badiu, doi dintre cei mai bine cotați piloți ai noii generații. De asemenea, liderul interimar al campionatului și învingătorul din 2025, Andrei Gîrtofan, este gata de competiție.

Raliul Harghitei rămâne una dintre etapele mele preferate din campionat. Din păcate, anul trecut, am ratat victoria, dar abia așteptăm să fim din nou pe probe. Va fi o luptă interesantă pentru victorie”, a declarat Tempestini înainte de start.

Pilotul de la Napoca Rally Academy a strâns șase victorii între 2016 și 2022 în Harghita, deținând recordul de succese pe asfaltul de aici. De altfel, și anul trecut a fost lider până pe a opta probă specială, când două pene de cauciuc l-au coborât pe locul secund.

Raliul Harghitei va debuta vineri seară cu prezentarea oficială a celor 55 de echipaje, iar sâmbătă dimineață va avea loc prima probă specială. Etapa se va încheia duminică după-amiază cu ceremonia de premiere.

Descoperire uluitoare în Botoşani. Tezaur vechi de 2.000 de ani, găsit de un bărbat cu detectorul de metaleDescoperire uluitoare în Botoşani. Tezaur vechi de 2.000 de ani, găsit de un bărbat cu detectorul de metale
Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
George Pușcaș și Cătălin Cîrjan, analizați la sânge de Marius Șumudică după Dinamo – Craiova: „Dacă ești Fiat, nu ai cum să fii Mercedes!”
I-a dat ţeapă Mirel Rădoi lui Gigi Becali de 100.000 de euro? “El nu mi-a spus astea”
VideoKansas City: orașul cu peste 90 de restaurante de barbecue. Aici vor juca Olanda și Argentina la World Cup 2026
Marius Şumudică îi face praf pe George Puşcaş şi Cîrjan: “Nu poți să fii dintr-un Fiat Mercedes”
Doar acum 92 de ani s-a mai întâmplat așa ceva! Cum intră în istorie finala Cupei României din 2026
Ce face Chiricheş, după ce pleacă de la FCSB. I-a mărturisit lui Mihai Stoica
VideoMinnesota Timberwolves, victorie fulminantă cu Denver Nuggets în play-off. Edwards&Co. preiau conducerea în serie
1 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 2 Ciprian Deac şi-a dat acordul şi semnează. Ce se întâmplă cu veteranul de la CFR Cluj 3 „Acord total!” Conducerea lui Inter îi face toate poftele! Lovitură de proporții pentru Chivu 4 “Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea” 5 Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic 6 “Va fi cel mai mare jucător al României!” Mircea Lucescu i-a simţit valorea, despre cine este vorba
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”