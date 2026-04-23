Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic

Dinamo şi-a stabilit prima ţintă pentru perioada de mercato de vară. Zeljko Kopic nu renunţă la transferul lui Vladislav Blănuţă (24 de ani), atacant dorit şi în iarnă de “câini”.

Vladislav Blănuţă a fost transferat de Dinamo Kiev la începutul sezonului, de la FCU Craiova. Atacantul nu a reuşit să se impună la formaţia din Ucraina, intrând în dizgraţia clubului după ce fanii au aflat de mesajele pro-ruse postate de acesta, la începutul războiului.

Vladislav Blănuţă are, astfel, mari şanse să plece de la Dinamo Kiev la finalul acestui sezon, ţinând cont de minutele puţine bifate la formaţia din Ucraina. În acest context, Dinamo e gata să intre din nou la negocieri cu atacantul de 24 de ani, notează gsp.ro.

În urmă cu o lună, şi preşedintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, confirma faptul că Vladislav Blănuţă a rămas pe lista de transferuri a lui Zeljko Kopic: “Evident că rămâne pe radarul nostru, în vizorul nostru. O să vedem ce va fi în vară”, spunea oficialul “câinilor”.

Transferul lui Vladislav Blănuţă la Dinamo în iarnă nu a fost posibil dat fiind faptul că atacantul deja evoluase pentru două echipe, în acest sezon. UEFA nu le permite jucătorilor să bifeze şi o a treia echipă, într-o singură stagiune, astfel că revenirea atacantului în Liga 1 nu a fost posibilă.