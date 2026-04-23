Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic

Viviana Moraru Publicat: 23 aprilie 2026, 8:57

Zeljko Kopic, în timpul unui meci / Profimedia

Dinamo şi-a stabilit prima ţintă pentru perioada de mercato de vară. Zeljko Kopic nu renunţă la transferul lui Vladislav Blănuţă (24 de ani), atacant dorit şi în iarnă de “câini”.

Vladislav Blănuţă a fost transferat de Dinamo Kiev la începutul sezonului, de la FCU Craiova. Atacantul nu a reuşit să se impună la formaţia din Ucraina, intrând în dizgraţia clubului după ce fanii au aflat de mesajele pro-ruse postate de acesta, la începutul războiului.

Vladislav Blănuţă are, astfel, mari şanse să plece de la Dinamo Kiev la finalul acestui sezon, ţinând cont de minutele puţine bifate la formaţia din Ucraina. În acest context, Dinamo e gata să intre din nou la negocieri cu atacantul de 24 de ani, notează gsp.ro.

În urmă cu o lună, şi preşedintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, confirma faptul că Vladislav Blănuţă a rămas pe lista de transferuri a lui Zeljko Kopic: “Evident că rămâne pe radarul nostru, în vizorul nostru. O să vedem ce va fi în vară”, spunea oficialul “câinilor”.

Transferul lui Vladislav Blănuţă la Dinamo în iarnă nu a fost posibil dat fiind faptul că atacantul deja evoluase pentru două echipe, în acest sezon. UEFA nu le permite jucătorilor să bifeze şi o a treia echipă, într-o singură stagiune, astfel că revenirea atacantului în Liga 1 nu a fost posibilă.

Cu toate acestea, oficialii lui Dinamo nu şi-au luat gândul de la Vladislav Blănuţă. Rămâne de văzut forma în care acesta va ajunge sub comanda lui Zeljko Kopic, împrumut sau transfer definitiv, ţinând cont că el mai are contract cu Dinamo Kiev până în 2030, ucrainenii plătind suma de două milioane de euro în schimbul său.

În acest sezon, Vladislav Blănuţă a bifat doar zece meciuri la Dinamo Kiev, în toate competiţiile. Atacantul s-a evidenţiat în urmă cu două sezoane, la U Cluj, atunci când a marcat 12 goluri, în cele 37 de meciuri bifate în Liga 1 pentru clujeni.

Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţieCe salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie
Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
"Sperietoare" improvizată pe un drum judeţean din Călăraşi. "Gluma" i-ar putea costa viaţa pe şoferi
Observator
"Sperietoare" improvizată pe un drum judeţean din Călăraşi. "Gluma" i-ar putea costa viaţa pe şoferi
De unde a pornit ura istorică a fanilor Universității Craiova împotriva lui Dinamo! Povestea celor 12 jucători olteni transferați
Fanatik.ro
De unde a pornit ura istorică a fanilor Universității Craiova împotriva lui Dinamo! Povestea celor 12 jucători olteni transferați
11:54

S-a aflat ce antrenor italian este pe lista lui Gigi Becali. E un nume uriaş
11:47

Lando Norris şi Oscar Piastri, reacţii ferme despre posibila retragere a lui Max Verstappen din F1: “O mare pierdere”
11:36

De ce nu a mai fost numit Cristi Chivu selecționer al României. Mircea Lucescu a insistat pentru el
11:17

“Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea”
11:01

Fostul antrenor de la CFR vrea Universitatea Cluj campioană: “Ţin cu ei”
10:58

“E meciul sezonului”. Andrei Nicolescu, presiune pe jucătorii lui Dinamo înaintea semifinalei “de foc” cu Univ. Craiova
Vezi toate știrile
1 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 2 El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1 3 “Nu mai fac ca pe vremuri!” Gigi Becali schimbă abordarea la FCSB, după ce a fost refuzat de Charalambous: “Gata” 4 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 5 Chivu, răspuns de mare antrenor când a fost comparat cu Mourinho după nebunia din Cupă: “Sunt doar Cristian” 6 Ce surpriză: unde va ajunge Elias Charalambous după ce a refuzat-o pe FCSB
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”