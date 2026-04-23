Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic

Dinamo şi-a stabilit prima ţintă pentru perioada de mercato de vară. Zeljko Kopic nu renunţă la transferul lui Vladislav Blănuţă (24 de ani), atacant dorit şi în iarnă de “câini”.
Vladislav Blănuţă a fost transferat de Dinamo Kiev la începutul sezonului, de la FCU Craiova. Atacantul nu a reuşit să se impună la formaţia din Ucraina, intrând în dizgraţia clubului după ce fanii au aflat de mesajele pro-ruse postate de acesta, la începutul războiului.
Vladislav Blănuţă are, astfel, mari şanse să plece de la Dinamo Kiev la finalul acestui sezon, ţinând cont de minutele puţine bifate la formaţia din Ucraina. În acest context, Dinamo e gata să intre din nou la negocieri cu atacantul de 24 de ani, notează gsp.ro.
În urmă cu o lună, şi preşedintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, confirma faptul că Vladislav Blănuţă a rămas pe lista de transferuri a lui Zeljko Kopic: “Evident că rămâne pe radarul nostru, în vizorul nostru. O să vedem ce va fi în vară”, spunea oficialul “câinilor”.
Transferul lui Vladislav Blănuţă la Dinamo în iarnă nu a fost posibil dat fiind faptul că atacantul deja evoluase pentru două echipe, în acest sezon. UEFA nu le permite jucătorilor să bifeze şi o a treia echipă, într-o singură stagiune, astfel că revenirea atacantului în Liga 1 nu a fost posibilă.
Cu toate acestea, oficialii lui Dinamo nu şi-au luat gândul de la Vladislav Blănuţă. Rămâne de văzut forma în care acesta va ajunge sub comanda lui Zeljko Kopic, împrumut sau transfer definitiv, ţinând cont că el mai are contract cu Dinamo Kiev până în 2030, ucrainenii plătind suma de două milioane de euro în schimbul său.
În acest sezon, Vladislav Blănuţă a bifat doar zece meciuri la Dinamo Kiev, în toate competiţiile. Atacantul s-a evidenţiat în urmă cu două sezoane, la U Cluj, atunci când a marcat 12 goluri, în cele 37 de meciuri bifate în Liga 1 pentru clujeni.
- S-a aflat ce antrenor italian este pe lista lui Gigi Becali. E un nume uriaş
- “Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea”
- Fostul antrenor de la CFR vrea Universitatea Cluj campioană: “Ţin cu ei”
- Basarab Panduru l-a propus pe Ovidiu Sabău la FCSB. Decizia lui Meme Stoica: “Ştii foarte bine”
- Numele greu de care se desparte Rapid. Cristi Manea, pus pe lista de transferuri