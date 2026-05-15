Video Stories from the Cities: Seattle. Emerald City va găzdui 6 meciuri la World Cup 2026

Seattle va găzdui 6 meciuri la World Cup 2026. Acest loc se numește orașul de smarald datorită împrejurimilor pline de verdeață. Emerald City este o adevărată bijuterie.

Un oraş care se laudă că îmbină perfect natura cu tehnologia, oraşul Seattle se bucură de o cultură muzicală bogată. Jimi Hendrix, Foo Fighters, Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam sau Soundgarden se numără printre trupele şi artiştii cu legături în Emerald City.