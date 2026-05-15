Naţionala Iranului, gata pentru Cupa Mondială 2026! Unde va avea loc cantonamentul

Echipa naţională de fotbal a Iranului va efectua un stagiu de pregătire în Turcia înainte de a pleca în Statele Unite pentru Cupa Mondială 2026, care începe luna viitoare, a indicat vineri presa locală, citată de AFP.
“Următoarea fază de pregătire pentru echipa naţională va avea loc în Antalya, Turcia”, a precizat site-ul Football360, adăugând că echipa va călători apoi în Arizona (sud-vestul Statelor Unite) pentru a-şi continua pregătirile.
Iran, cantonament în Turcia, înaintea plecării spre Statele Unite
La Antalya, “Team Melli” speră să joace două meciuri amicale, deşi până acum a fost confirmat un singur meci, împotriva Gambiei, pe 29 mai, a declarat Sam Mehdizadeh, un iraniano-canadian care conduce o companie ce organizează meciuri amicale implicând echipa naţională a Iranului.
Aceasta a efectuat deja un cantonament în staţiunea de pe litoralul turcesc în martie.
Data exactă a plecării iranienilor spre Turcia nu este cunoscută. De asemenea, se aşteaptă ca jucătorii să îţi folosească timpul petrecut în ţară pentru a completa cererile de viză necesare pentru Statele Unite, în plin război între Teheran şi Washington.
Potrivit site-ului sportiv Varzesh3, echipa urmează să părăsească Iranul sâmbătă.
Aceste informaţii vin la o zi după ce preşedintelui Federaţiei iraniene de fotbal, Mehdi Taj, a declarat că nu i-a fost încă eliberată nicio viză echipei naţionale pentru a intra în Statele Unite în vederea Cupei Mondiale (11 iunie – 19 iulie).
Taj ar urma să discute cu preşedintele FIFA, Gianni Infantino, în contextul în care Teheranul solicită asigurări pentru echipa sa înainte de şederea acesteia în Statele Unite.
Citat de agenţia IRNA, Taj a mai declarat că jucătorii ar trebui să se supună prelevării de amprente digitale ca parte a procedurii de viză, dorind totodată să evite o călătorie de peste 450 de kilometri între Antalya şi Ankara în acest scop.
Iranul, care îşi va stabili tabăra de bază în Tucson, Arizona, urmează să înceapă Cupa Mondială împotriva Noii Zeelande la Los Angeles pe 15 iunie, înainte de a înfrunta Belgia în acelaşi oraş şi apoi Egiptul la Seattle, în Grupa G.
