Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Naţionala Iranului, gata pentru Cupa Mondială 2026! Unde va avea loc cantonamentul

Naţionala Iranului, gata pentru Cupa Mondială 2026! Unde va avea loc cantonamentul

Alex Masgras Publicat: 15 mai 2026, 21:36

Comentarii
Naţionala Iranului, gata pentru Cupa Mondială 2026! Unde va avea loc cantonamentul

Jucătorii din Iran, la finalul unui meci din preliminariile World Cup 2026 / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Echipa naţională de fotbal a Iranului va efectua un stagiu de pregătire în Turcia înainte de a pleca în Statele Unite pentru Cupa Mondială 2026, care începe luna viitoare, a indicat vineri presa locală, citată de AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Următoarea fază de pregătire pentru echipa naţională va avea loc în Antalya, Turcia”, a precizat site-ul Football360, adăugând că echipa va călători apoi în Arizona (sud-vestul Statelor Unite) pentru a-şi continua pregătirile.

  • World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Iran, cantonament în Turcia, înaintea plecării spre Statele Unite

La Antalya, “Team Melli” speră să joace două meciuri amicale, deşi până acum a fost confirmat un singur meci, împotriva Gambiei, pe 29 mai, a declarat Sam Mehdizadeh, un iraniano-canadian care conduce o companie ce organizează meciuri amicale implicând echipa naţională a Iranului.

Aceasta a efectuat deja un cantonament în staţiunea de pe litoralul turcesc în martie.

Data exactă a plecării iranienilor spre Turcia nu este cunoscută. De asemenea, se aşteaptă ca jucătorii să îţi folosească timpul petrecut în ţară pentru a completa cererile de viză necesare pentru Statele Unite, în plin război între Teheran şi Washington.

Reclamă
Reclamă

Potrivit site-ului sportiv Varzesh3, echipa urmează să părăsească Iranul sâmbătă.

Aceste informaţii vin la o zi după ce preşedintelui Federaţiei iraniene de fotbal, Mehdi Taj, a declarat că nu i-a fost încă eliberată nicio viză echipei naţionale pentru a intra în Statele Unite în vederea Cupei Mondiale (11 iunie – 19 iulie).

Taj ar urma să discute cu preşedintele FIFA, Gianni Infantino, în contextul în care Teheranul solicită asigurări pentru echipa sa înainte de şederea acesteia în Statele Unite.

Oraşul în care mai multe case construite legal vor fi demolate, după extinderea aeroportuluiOraşul în care mai multe case construite legal vor fi demolate, după extinderea aeroportului
Reclamă

Citat de agenţia IRNA, Taj a mai declarat că jucătorii ar trebui să se supună prelevării de amprente digitale ca parte a procedurii de viză, dorind totodată să evite o călătorie de peste 450 de kilometri între Antalya şi Ankara în acest scop.

Iranul, care îşi va stabili tabăra de bază în Tucson, Arizona, urmează să înceapă Cupa Mondială împotriva Noii Zeelande la Los Angeles pe 15 iunie, înainte de a înfrunta Belgia în acelaşi oraş şi apoi Egiptul la Seattle, în Grupa G.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unui turist din Israel care a întrebat ChatGPT ce e de făcut în Bucureşti. Locul care l-a cucerit
Observator
Reacţia unui turist din Israel care a întrebat ChatGPT ce e de făcut în Bucureşti. Locul care l-a cucerit
Mărturie tulburătoare a lui Gigi Becali: „Cel mai tare mi-e dor de bunica. Aș muri ca s-o revăd!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mărturie tulburătoare a lui Gigi Becali: „Cel mai tare mi-e dor de bunica. Aș muri ca s-o revăd!”. Exclusiv
21:20

LIVE VIDEOSUA – Elveţia se joacă ACUM! Canada şi Finlanda au început cu dreptul Campionatul Mondial de hochei
21:19

LIVE TEXTFC Argeș – Rapid 0-1. Ultima șansă la Europa pentru giuleșteni. Pașcanu a marcat la oaspeți
21:04

Daniel Pancu l-a pus la punct pe Neluțu Varga: „Nu vin de pe stradă”. Ce a spus despre plecarea de la CFR
20:51

Duel între Simone Tempestini și Norbert Maior pentru victorie în Raliul Argeșului
20:47

Impresarul care refuză să dea jucători la FCSB, după ce s-a contrat cu Mihai Stoica: “Fiţi convinşi de asta!”
20:33

VideoJurnal Antena Sport | America e pe gustul lor
Vezi toate știrile
1 VIDEOCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român 2 “Vreau să subliniez asta”. Ce a spus preşedintele lui Inter despre Cristi Chivu, după eventul reuşit 3 Reacţia lui Iuliu Mureşan după ce Neluţu Varga l-a făcut nesimţit pe Daniel Pancu! Ce a spus de Dan Petrescu 4 Ce gafă a putut face Emil Boc, după ce U Cluj a fost învinsă dramatic de Univ. Craiova în finala Cupei României 5 Prima reacţie a lui Daniel Pancu după ce Neluţu Varga l-a făcut nesimţit! Ce a spus de Rapid: “Mă doresc mult” 6 Vestiarul Realului a ales: cine pleacă de la club după bătaia Valverde-Tchouameni! Surpriză uriașă
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român