Naţionala Iranului, gata pentru Cupa Mondială 2026! Unde va avea loc cantonamentul

Jucătorii din Iran, la finalul unui meci din preliminariile World Cup 2026 / Profimedia

Echipa naţională de fotbal a Iranului va efectua un stagiu de pregătire în Turcia înainte de a pleca în Statele Unite pentru Cupa Mondială 2026, care începe luna viitoare, a indicat vineri presa locală, citată de AFP.

“Următoarea fază de pregătire pentru echipa naţională va avea loc în Antalya, Turcia”, a precizat site-ul Football360, adăugând că echipa va călători apoi în Arizona (sud-vestul Statelor Unite) pentru a-şi continua pregătirile.

La Antalya, “Team Melli” speră să joace două meciuri amicale, deşi până acum a fost confirmat un singur meci, împotriva Gambiei, pe 29 mai, a declarat Sam Mehdizadeh, un iraniano-canadian care conduce o companie ce organizează meciuri amicale implicând echipa naţională a Iranului.

Aceasta a efectuat deja un cantonament în staţiunea de pe litoralul turcesc în martie.

Data exactă a plecării iranienilor spre Turcia nu este cunoscută. De asemenea, se aşteaptă ca jucătorii să îţi folosească timpul petrecut în ţară pentru a completa cererile de viză necesare pentru Statele Unite, în plin război între Teheran şi Washington.