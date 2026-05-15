Fază controversată în FC Argeş – Rapid 2-2! Un gol superb a fost anulat de VAR

Meciul dintre FC Argeş şi Rapid, din etapa a 9-a a play-off-ului Ligii 1, s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, la capătul unui meci în care giuleştenii au condus cu 2-0, dar nu au reuşit să obţină toate cele trei puncte. În urma acestui egal, Rapid a pierdut orice şansă la cupele europene.

Mai mult, FC Argeş putea câştiga acest meci. În minutu 90+11, penalty-ul lui Matos a fost apărat de Aioani.

Fază controversată în FC Argeş – Rapid 2-2

În minutul 87 a avut loc cea mai controversată fază a partidei. Brobbey l-a învins pe Aioani cu un şut superb, la vinclu. Execuţia jucătorului de la FC Argeş nu a contat însă. Faza a fost analizată la VAR şi, după câteva minute bune, decizia a fost de a anula golul.

La mijlocul terenului, înainte ca Brobbey să înscrie, Pârvu l-a lovit pe Koljic în cădere. Arbitrul a lăsat jocul să continue, dar după ce a revăzut reluările, a decis anularea reuşitei de excepţie a lui Borbbey.

Câteva minute mai târziu, FC Argeş a avut o nouă şansă de a marca golul cu numărul 3 şi de a obţine victoria. Aioani a apărat însă onoarea giuleştenilor, la penalty-ul executat de Matos.