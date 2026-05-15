Costel Gâlcă şi-a anunţat plecarea de la Rapid: “Opinia mea nu prea a contat”. Mesaj dur către conducere

Costel Gâlcă a anunţat că va pleca de la Rapid, după ultima etapă a sezonului, cu Universitatea Craiova. Anunţul a fost făcut după remiza dintre FC Argeş şi Rapid, scor 2-2, meci în care giuleştenii au condus cu 2-0.

Costel Gâlcă s-a plâns de faptul că nu s-au făcut mai multe la Rapid în acest sezon şi că a atras atenţia asupra faptului că este nevoie de mult mai mult pentru a lupta pentru titlu şi la cupe europene.

Costel Gâlcă pleacă de la Rapid după meciul cu Universitatea Craiova

“Situaţiile se gestioneză atunci când te comporţi ca un profesionist. Să le faci de la început şi să le reglezi pe parcurs cum trebuie. Accidentări, ce trebuia să facem şi nu am făcut. Mă aşteptam la mult mai mult, să luăm decizii, am analizat de multe ori. A fost bine cât am fost sus, dar după era normal să apară problemele. Nu am avut putere de decizie. Opinia mea nu prea a contat şi asta s-a văzut în timp. Eu am transmis, mi-am spus opinia, dar dacă nu au luat-o în considerare…

Eu am vrut să schimb nişte lucruri şi nu s-a putut, cam atât. Eu ştiu că dacă vrei să te baţi la campionat, la cupe europene, trebuie să fii mai exigent cu jucătorii. Dacă le deschizi o poartă, pe acolo fug toţi. Nu e vorba de răsfăţaţi, ei sunt mai puţin vinovaţi.

Cu siguranţă va fi ultimul meci (n.r cu Craiova). Îmi termin contractul şi după aceea plec”, a declarat Costel Gâlcă, potrivit digisport.ro.