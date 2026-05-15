Uluitor: cu cine se luptă Neymar pentru prezența la Cupa Mondială! Concurentul a marcat 20 de goluri sezonul acesta

Neymar nu este sigur că va prinde lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial transmis în această vară în Universul Antena. Ar fi ultima șansă pentru acesta să joace la un turneu final, dar șansele sunt mici pentru jucătorul lui Santos.
Chiar și așa, presa din Brazilia scrie că selecționerul Carlo Ancelotti are o adevărată dilemă în alegerea ultimului atacant din lot. „Ney-ney” rivalizează cu un vârf care a marcat de 20 de ori în acest sezon.
Joao Pedro sau Neymar? Cine merge la World Cup 2026
Convocarea lui Neymar pentru Campionatul Mondial din 2026 este sub semnul întrebării. Brazilianul s-a străduit să-l impresioneze pe selecționerul Carlo Ancelotti, care are o dilemă serioasă în ceea ce privește completarea liniei ofensive.
Potrivit ESPN Brasil, Vinicius Junior, Raphinha, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli și Matheus Cunha ar fi siguri de convocare, în timp ce la Endrick, Igor Thiago, Rayan, Neymar și Joao Pedro situația este destul de complicată.
Sursa citată menționează că „Don” Carlo ar urma să aleagă între Neymar și Joao Pedro, asta deși cei doi sunt incomparabili. Atacantul lui Chelsea a marcat de 20 de ori în acest sezon, pe lângă cele 9 pase decisive oferite.
Joao Pedro, fără gol marcat în naționala Braziliei
De partea cealaltă, Neymar are 6 goluri și 4 pase decisive la Santos, cu toate că nivelul nu este unul comparabil. Singurul aspect plauzibil care ar putea să-l dea peste cap pe Carlo Ancelotti ar fi cifrele modeste ale lui Joao Pedro în tricoul naționalei Braziliei.
Fotbalistul în vârstă de 25 de ani nu a înscris niciodată în cele opt jocuri bifate pentru „Selecao”, în timp ce Neymar deține titlul de marcator All Time pentru selecționata „Carioca”.
🚨 𝗡𝗘𝗪: The current status of Brazil’s forwards for the World Cup:
✅ Vinícius Jr.
✅ Raphinha
✅ Matheus Cunha
✅ Gabriel Martinelli
✅ Luiz Henrique
❓ Endrick
❓ Igor Thiago
❓ Rayan
⚠️ Neymar OR Joao Pedro
