„Bătălia pe apă” care a oprit Polonia din drumul spre finala Mondialului: „O echipă fundamental mai bună!”

La Mondialul din 1974, Polonia a fost una dintre cele mai complete echipe naționale. Cu un stil de joc ofensiv, cu pase scurte și rapide, selecționata antrenată de Kazimierz Górski a învins Argentina și Italia în prima fază a grupelor. Apoi, în a doua fază, a trecut de Suedia și Iugoslavia, iar ultimul meci, cu gazda Germania de Vest, îi putea aduce calificarea în marea finală.
Polonezii aveau nevoie de o victorie în fața nemților, care la rândul lor erau o forță în acea vreme. Antrenați de Helmut Schön, în teren cu Franz Beckenbauer sau Gerd Müller, Germania de Vest pierduse doar un meci la acel Mondial, faimosul 0-1 cu „dușmanii” din Germania de Est.
Teren transformat în piscină
Ceea ce ar fi trebuit să fie un meci spectaculos s-a transformat însă într-unul de polo. De altfel, duelul a rămas, în folclor, cunoscut drept „ Bătălia pe apă de la Frankfurt”. Cu câteva ore înaintea jocului, la Frankfurt a pornit o ploaie torențială, iar arena Waldstadion a fost inundată. Terenul a devenit o veritabilă piscină, cu bălți de până la 15 centimetri adâncime.
Numeroși muncitori și pompieri au încercat să curețe gazonul, dar fără cine știe ce succes. „Era ca la polo pe apă. Pur și simplu, imposibil. În asemenea condiții catastrofale, mingea nici măcar nu sărea”, povestea polonezul Grzegorz Lato, cel care a marcat șapte goluri și a fost golgheterul acelui Mondial.
„Meciul se va juca orice ar fi!”
Culmea, arbitrul austriac Erich Linemayr nu a suspendat meciul. Doar l-a amânat pentru 30 de minute, dar presiunea celor 60.000 de spectatori veniți la stadion pentru fotbal și teama de a decala programul oricum strâns, l-au făcut să continue. „Meciul se va juca orice ar fi”, le-a transmis el lucrătorilor de la stadion, care se luptau cu apa.
„Faceți ceva, Dumnezeule, gândiți-vă la ceva”, le-a zis, disperat, administratorul stadionului celor care curățau terenul. Aceștia nu aveau însă nicio soluție magică. În tot acest timp, jucătorii Poloniei și Germaniei se încălzeau la vestiare, neștiind exact ce urma să se întâmple cu meciul.
Un meci în noroi, câștigat cu 1-0 de Germania de Vest
Într-un final, Linemayr i-a chemat la joc și a fluierat startul partidei. Ceea ce ar fi trebuit să fie un regal fotbalistic, între două echipe de cel mai înalt nivel, s-a transformat într-o bătălie în care mingea nu oferea niciun fel de predictibilitate. Polonezii au dominat teritorial, și-au creat câteva ocazii de a marca, dar condiția gazonului i-a ajutat pe germani.
După pauză, pe un teren care devenise tot mai noroios, Germania a ratat un penalty, prin Uli Hoeness. Totuși, nemții au dat lovitura în minutul 76, prin Gerd Müller, și au câștigat cu 1-0, obținând astfel biletele pentru finala. Finală pe care, de altfel, aveau să o și câștige.
„În condiții normale, probabil că nu am fi avut nicio șansă!”
„Am bătut o echipă care era fundamental mai bună decât noi. De fapt, era cea mai bună echipă de la acel Mondial, dar nu l-au câștigat”, spunea, peste ani, neamțul Paul Breitner. Această teză e susținută de mulți specialiști, mai cu seamă de polonezi, convinși că pe un teren impecabil ar fi câștigat și-ar fi ajuns în finala turneului.
Până și marele Franz Beckenbauer a declarat, mulți ani mai târziu, potrivit site-ului FIFA: „În condiții normale, probabil că n-am fi avut nicio șansă”. Iar dovada supremă că acea Polonie era cu adevărat o super echipă a venit doar trei zile mai târziu, la Munchen. În finala mică, Lato a marcat singurul gol în fața Braziliei, iar Polonia a încheiat Mondialul german pe locul al treilea.
- În 1982, la Mondialul din Spania, Polonia s-a clasat din nou pe a treia poziție, după ce a trecut de Franța în finala mică.
- Polonia nu s-a calificat la Mondialul din 2026. A pierdut, în martie, barajul împotriva Suediei (2-3).
