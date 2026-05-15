„Bătălia pe apă” care a oprit Polonia din drumul spre finala Mondialului: „O echipă fundamental mai bună!”

La Mondialul din 1974, Polonia a fost una dintre cele mai complete echipe naționale. Cu un stil de joc ofensiv, cu pase scurte și rapide, selecționata antrenată de Kazimierz Górski a învins Argentina și Italia în prima fază a grupelor. Apoi, în a doua fază, a trecut de Suedia și Iugoslavia, iar ultimul meci, cu gazda Germania de Vest, îi putea aduce calificarea în marea finală.

Polonezii aveau nevoie de o victorie în fața nemților, care la rândul lor erau o forță în acea vreme. Antrenați de Helmut Schön, în teren cu Franz Beckenbauer sau Gerd Müller, Germania de Vest pierduse doar un meci la acel Mondial, faimosul 0-1 cu „dușmanii” din Germania de Est.

Teren transformat în piscină

Ceea ce ar fi trebuit să fie un meci spectaculos s-a transformat însă într-unul de polo. De altfel, duelul a rămas, în folclor, cunoscut drept „ Bătălia pe apă de la Frankfurt”. Cu câteva ore înaintea jocului, la Frankfurt a pornit o ploaie torențială, iar arena Waldstadion a fost inundată. Terenul a devenit o veritabilă piscină, cu bălți de până la 15 centimetri adâncime.

Numeroși muncitori și pompieri au încercat să curețe gazonul, dar fără cine știe ce succes. „Era ca la polo pe apă. Pur și simplu, imposibil. În asemenea condiții catastrofale, mingea nici măcar nu sărea”, povestea polonezul Grzegorz Lato, cel care a marcat șapte goluri și a fost golgheterul acelui Mondial.

„Meciul se va juca orice ar fi!”

Culmea, arbitrul austriac Erich Linemayr nu a suspendat meciul. Doar l-a amânat pentru 30 de minute, dar presiunea celor 60.000 de spectatori veniți la stadion pentru fotbal și teama de a decala programul oricum strâns, l-au făcut să continue. „Meciul se va juca orice ar fi”, le-a transmis el lucrătorilor de la stadion, care se luptau cu apa.