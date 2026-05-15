Alexandru Pașcanu, la pământ după 2-2 cu FC Argeș: „Nu știm să gestionăm eșecul”

FC Argeș și Rapid București au oferit fanilor un meci plin de dramatism în deschiderea etapei cu numărul 9 din play-off. Giuleștenii au avut victoria la îndemână, dar scorul final cu care s-a încheiat disputa a fost 2-2.

Mai mult decât atât, piteștenii au avut o șansă uriașă de a obține victoria, însă execuția din penalty a lui Matos a fost scoasă de Marian Aioani, în al 11-lea minut de prelungire.

Alexandru Pașcanu, dezamăgit după remiza cu FC Argeș

Remiza cu FC Argeș a încheiat socotelile Rapidului cu zona de cupe europene. Rezultatul i-a dezamăgit pe jucători, care nu au găsit explicații pentru forma catastrofală din play-off. Alex Pașcanu a tras un semnal de alarmă după jocul de la Mioveni.

„Un sezon dezamăgitor. După cum am început în primul meci din play-off, este dezamăgire foarte mare. E greu de răspuns, eu personal cred că am jucat toate meciurile la fel, cu aceeași mentalitate, chiar nu știu. Sunt meciuri și meciuri, poate presiunea, că tot sezonul am fost acolo și acuma am căzut.

Acum nu mai aveam nicio presiune, poate a fost o eliberare. Nu am știut să gestionăm 2-0, am avut multe ocazii. Cred că nu știm să gestionăm eșecul, asta e din partea tuturor, jucători și staff, conducere, toți, suntem în aceeași barcă. Trebuie să învățăm din greșeli. După ce ai pierdut cu U Cluj acasă, s-a destrămat tot, erai acolo.