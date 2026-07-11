FIFA nu se mai oprește! Scoate la vânzare bucăți din gazonul finalei de la Campionatul Mondial! Cât costă un petic de iarbă

Stadionul pe care s-a disputat Norvegia - Brazilia va fi cel pe care va avea loc și finala / Getty Images

Acuzată de lăcomie pentru prețurile dinamice la bilete la meciurile de la Campionatul Mondial, FIFA continuă să apese pe accelerație cu ofertele din Marketplace.

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Înainte de startul turneului, au scos la vânzare posibilitatea de a cumpara spațiu pe tabela de marcaj, să fie afișat numele.

Gazonul finalei, pe stoc

Acum, FIFA vine cu o nouă ofertă inedită: bucăți din gazonul stadionului Metlife din New Jersey pe care va avea loc finala turneului final! Peticele de iarbă vor fi expediate către doritori după marele meci de pe 19 iulie, transmis în direct pe 19 iulie pe Antena 1 și AntenaPLAY.

„Deține o piesă autentică din istoria fotbalului: un fragment original din terenul Cupei Mondiale FIFA 2026, conservat permanent într-un suport premium din acrilic, alături de un USB de colecție. Fiecare piesă conține un fragment real din suprafața de joc a legendarei finale, transformând-o într-un obiect unic de colecție, care celebrează unul dintre cele mai mari evenimente sportive ale lumii.

USB-ul din acrilic include un film de autenticitate și funcționează, în același timp, ca un obiect modern și elegant de expus. Prezentat într-o cutie premium cu capac articulat și detalii spectaculoase cu lac UV selectiv, acest produs exclusivist este creat deopotrivă pentru colecționari, fani și pasionați de fotbal” scrie FIFA pe site-ul oficial.