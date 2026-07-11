Decizia FIFA după decesul lui Jayden Adams, care a jucat în 3 meciuri la Cupa Mondială!

FIFA a decis ca partidele Norvegia – Anglia şi Argentina – Elveţia, din sferturile Cupei Mondiale, să aibă un moment de reculegere în memoria lui Jayden Adams, jucătorul Africii de Sud care a decedat la vârsta de 25 de ani. Partidele Norvegia – Anglia şi Argentina – Elveţia sunt în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, de la ora 00:00, respectiv ora 04:00.

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Jayden Adams a jucat 3 meciuri la Cupa Mondială. A evoluat în partidele Mexic – Africa de Sud 2-0, Cehia – Africa de Sud 1-1 şi Africa de Sud – Coreea de Sud 1-0.

Momente de reculegere în memoria lui Jayden Adams la meciurile Norvegia – Anglia şi Argentina – Elveţia de la Cupa Mondială

Siyabonga Ngezana (28 de ani) s-a arătat şi el devastat de moartea fostului său coleg din naţionala Africii de Sud. Ngezana a postat două imagini pe InstaStory, un emoticon cu o inimă frântă şi o imagine cu el şi Jayden Adams, din timpul unui meci al Africii de Sud.

Potrivit presei sud-africane, Jayden Adams s-ar fi sinucis. Fotbalistul ar fi fost în depresie după ce a aflat de moartea bunicii sale, în timp ce se afla în cantonament cu Africa de Sud la Campionatul Mondial.

După calificarea Africii de Sud în faza eliminatorie de la Cupa Mondială, toţi fotbaliştii sud-africani au sărbătorit în vestiar, mai puţin Jayden Adams.