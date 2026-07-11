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Decizia FIFA după decesul lui Jayden Adams, care a jucat în 3 meciuri la Cupa Mondială!

Bogdan Stănescu Publicat: 11 iulie 2026, 22:58

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Decizia FIFA după decesul lui Jayden Adams, care a jucat în 3 meciuri la Cupa Mondială!

Jayden Adams în timpul unui meci de la Cupa Mondială / Profimedia Images

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FIFA a decis ca partidele Norvegia – Anglia şi Argentina – Elveţia, din sferturile Cupei Mondiale, să aibă un moment de reculegere în memoria lui Jayden Adams, jucătorul Africii de Sud care a decedat la vârsta de 25 de ani. Partidele Norvegia – Anglia şi Argentina – Elveţia sunt în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, de la ora 00:00, respectiv ora 04:00.

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Jayden Adams a jucat 3 meciuri la Cupa Mondială. A evoluat în partidele Mexic – Africa de Sud 2-0, Cehia – Africa de Sud 1-1 şi Africa de Sud – Coreea de Sud 1-0.

Momente de reculegere în memoria lui Jayden Adams la meciurile Norvegia – Anglia şi Argentina – Elveţia de la Cupa Mondială

Siyabonga Ngezana (28 de ani) s-a arătat şi el devastat de moartea fostului său coleg din naţionala Africii de Sud. Ngezana a postat două imagini pe InstaStory, un emoticon cu o inimă frântă şi o imagine cu el şi Jayden Adams, din timpul unui meci al Africii de Sud.

Potrivit presei sud-africane, Jayden Adams s-ar fi sinucis. Fotbalistul ar fi fost în depresie după ce a aflat de moartea bunicii sale, în timp ce se afla în cantonament cu Africa de Sud la Campionatul Mondial.

După calificarea Africii de Sud în faza eliminatorie de la Cupa Mondială, toţi fotbaliştii sud-africani au sărbătorit în vestiar, mai puţin Jayden Adams.

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Adams evolua la formaţia sud-africană Mamelodi Sundowns. Mai avea contract cu această formaţie până în vara lui 2028. Adams a jucat toată cariera doar la echipe din ţara lui. A crescut la Stellenbosch, făcând pasul către echipa mare. În ianuarie 2025 se transfera la Mamelodi Sundowns.

Avea 13 meciuri şi 2 goluri pentru naţionala Africii de Sud. Ambele goluri le-a marcat în campania de calificare pentru Cupa Mondială 2026.

Ministrul Sportului din Africa de Sud: “Națiunea noastră e în doliu”

“Cu profund șoc și cu inima grea am aflat de trecerea în neființă a lui Jayden Adams. Fotbalul sud-african a pierdut unul dintre cele mai strălucite tinere talene ale sale, iar națiunea noastră este în doliu alături de familia sa, de coechipierii săi și de milioanele de suporteri care l-au văzut cum a evoluat de la un jucător promițător din academie la un internațional cu drepturi depline al Bafana Bafana.

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Cauza morții lui Jayden nu a fost încă confirmată și doresc să fac apel la membrii presei și la public să dea dovadă de reținere și compasiune și să se abțină de la speculații, în timp ce familiei sale și membrilor Mamelodi Sundowns li se acordă spațiul și intimitatea de care au nevoie în aceste momente incredibil de dificile.

Orice informație oficială va fi comunicată de către părțile competente în timp util”, a transmis ministrul Sportului din Africa de Sud, într-un comunicat, după decesul lui Jayden Adams.

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