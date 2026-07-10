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Salah rupe tăcerea după controversa de la Argentina – Egipt! Ce spune despre eliminarea de la Mondial

Sebastian Ujica Publicat: 10 iulie 2026, 14:51

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Salah rupe tăcerea după controversa de la Argentina – Egipt! Ce spune despre eliminarea de la Mondial

Mohamed Salah a ajuns alături de naționala Egiptului până în optimile Campionatului Mondial / Getty Images

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Căpitanul naționalei Egiptului, Mohamed Salah, a transmis un mesaj după eliminarea de la Campionatul Mondial în fața Argentinei. Salah a postat un mesaj pe conturile sale de social media, adresat direct către suporterii naționalei Egiptului.

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„Știu că sunteți încă supărați, dar vă promit că voi face tot ce îmi stă în putere pentru ca acest moment să reprezinte un nou început pentru fotbalul egiptean pe scena internațională. Calificarea la Cupa Mondială nu va mai fi suficientă și nici simpla participare nu ne mai poate mulțumi de acum. Această echipă merită încrederea voastră” a scris Salah pe contul său oficial.

 

Jucătorii Egiptului, primiți ca niște eroi

Egipt a reușit pentru prima dată să treacă de grupe la Mondial și a fost aproape să ajungă până în faza sferturilor: avea 2-0 în fața Argentinei în minutul 78! În ciuda eliminării de la turneul final, fanii i-au primit pe jucători ca pe niște eroi!

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Jucătorii lui Hossam Hassan au fost primiți cu aplauze la aterizarea în Cairo și au ajuns apoi pe un autocar deschis. Mii de egipteni au ieșit pe străzi pentru a le mulțumi jucătorilor pentru performanța de la Campionatul Mondial.

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Unde va juca Salah în sezonul următor?

În ceea ce îl privește pe Mohamed Salah, viitorul său este unul incert în acest moment. A devenit liber de contract la 1 iulie, după încheierea contractului cu Liverpool, club la care a evoluat în ultimii 9 ani.

Salah are mai multe oferte pe masă din Turcia, Italia, dar și Arabia Saudită. Borussia Dortmund a încercat la rândul ei să-l convingă, însă nu a putut să îi ofere un salariu pe măsură și tratativele s-au încheiat. De asemenea, mai multe cluburi din Major League Soccer speră să-l convingă pe Salah să vină, cu speranța că felul în care a fost primit la Mondialul nord-american să fie un motiv în plus pentru Salah să accepte o asemenea mutare.

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