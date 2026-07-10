Salah rupe tăcerea după controversa de la Argentina – Egipt! Ce spune despre eliminarea de la Mondial

Căpitanul naționalei Egiptului, Mohamed Salah, a transmis un mesaj după eliminarea de la Campionatul Mondial în fața Argentinei. Salah a postat un mesaj pe conturile sale de social media, adresat direct către suporterii naționalei Egiptului.

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„Știu că sunteți încă supărați, dar vă promit că voi face tot ce îmi stă în putere pentru ca acest moment să reprezinte un nou început pentru fotbalul egiptean pe scena internațională. Calificarea la Cupa Mondială nu va mai fi suficientă și nici simpla participare nu ne mai poate mulțumi de acum. Această echipă merită încrederea voastră” a scris Salah pe contul său oficial.

أنا عارف إنكم لسه زعلانين، بس وعد مني إني هعمل كل اللي في قدرتي عشان أضمن إن دي تكون بداية جديدة للكورة المصرية على الساحة الدولية. التأهل لكأس العالم مش هيكون كفاية، والمشاركة كمان مش كفاية. الفريق ده يستاهل ثقتكم pic.twitter.com/Jrsp3YOjk7

— Mohamed Salah (@MoSalah) July 10, 2026

Jucătorii Egiptului, primiți ca niște eroi

Egipt a reușit pentru prima dată să treacă de grupe la Mondial și a fost aproape să ajungă până în faza sferturilor: avea 2-0 în fața Argentinei în minutul 78! În ciuda eliminării de la turneul final, fanii i-au primit pe jucători ca pe niște eroi!