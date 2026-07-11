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Răsturnare uriașă de situație la FCSB! Transferul a picat în ultimul moment

Alex Ioniță Publicat: 11 iulie 2026, 22:35

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Răsturnare uriașă de situație la FCSB! Transferul a picat în ultimul moment

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Gigi Becali a anunțat o răsturnare uriașă de situație la FCSB! Un transfer a picat chiar în ultimul moment!

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În această perioadă de mercato, Mihai Lixandru și-a exprimat dorința de a pleca de la FCSB, iar un transfer în zona arabă părea ca și rezolvat pentru mijlocașul fostei campioane. Acum, patronul echipei a făcut un anunț total neașteptat.

Răsturnare uriașă de situație la FCSB: A picat transferul lui Mihai Lixandru

Gigi Becali a explicat faptul că mutarea lui Mihai Lixandru nu se va mai realiza în această perioadă de transferul. Marius Baciu se va baza astfel pe mijlocaș în stagiunea următoare.

„La mijloc avem Arad, Gnahore și Joao Paulo. Nu-mi place Cisotti acolo. Avem 4, cu Lixandru. Dacă n-a plecat, ce să mai vorbim? Vorbeam atunci, acum două săptămâni, acum nu mai știu nimic. MM știe, afacerile de 4-5-600.000 de euro le face el.

De la un milion în sus intervin eu. Duarte a mai jucat la închidere. Baciu a zis că l-ar încerca acolo. I-am spus lui MM acum un an, dar el a zis că nu. E tehnic, e înalt”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

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Mihai Lixandru este un produs al academiei celor de la FCSB. De-a lungul timpului a mai fost împrumutat la: Viitorul Tg. Jiu, Gaz Metan și CS Mioveni.

În momentul de față, mijlocașul de 25 de ani este cotat la suma de 900.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Gigi Becali, anunţ despre Drăguș și Coman: “Îi luăm și cu asta basta!”

Gigi Becali încă mai speră să-i aducă la echipă pe Drăguş şi Coman. Cei doi se află însă sub contract şi e nevoie să se înţeleagă cu echipele lor pentru a semna cu FCSB. Coman mai are contract un an cu Al-Gharafa, echipă care îl plăteşte cu 2 milioane de euro pe sezon. Drăguş mai are contract cu Trabzonspor până în vara lui 2028. El a evoluat în sezonul trecut, ca jucător împrumutat, la Gaziantep, echipa turcă antrenată de românul Mirel Rădoi (45 de ani).

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Gigi Becali a dat ultimele detalii despre venirea celor doi jucători la FCSB.

“Eu i-am spus (n.r. lui Mihai Stoica) și astăzi că trebuie să mai aducem doi jucători, cu siguranță. Și după aia dacă o mai fi și cu Drăguș și Coman, îi luăm și cu asta basta. Numai atacanți. Și Dawa e mai bun decât înainte, s-a operat și Ngezana. Popescu e mai bun decât înainte, deci… A fost o surpriză, că a venit mai devreme (n.r. Ngezana).

Păi avem (n.r. la mijloc) Arad, Gnahore și Joao Paulo. Și avem și Cisotti, dar nu îmi place acolo, vreau acolo un jucător agresiv. (n.r. Despre posibilul transfer al lui Lixandru) Mai vorbim de dacă, dacă nu a plecat? Nu mai știu nimic, știți voi mai multe? Treaba lui, MM știe asta, nu mă interesează. Afacerile de 500 – 600 sute de mii le face MM, de la un milion eu. Duarte zice că a jucat la mijloc și Baciu zice că l-ar încerca acolo. E tehnic, e înalt.

Coman și Drăguș, îi așteptăm oricând, indiferent de transferuri. Nu avem nicio veste. Dacă e să plece o să fie spre final, ei mai trag acolo pentru interesele lor. (n.r. Spre final de august) Poate să fie și așa. Cel mai bucuros sunt, că mă gândeam că l-am botezat pe George (n.r. Tavi Popescu), și mi-a zis MM că e de 10 ori mai bun decât era el în formă maximă. Nu se mută (n.r. la baza de pregătire de la FCSB), dar poartă inel de monitorizare”, a spus Gigi Becali.

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