Răsturnare uriașă de situație la FCSB! Transferul a picat în ultimul moment

Gigi Becali a anunțat o răsturnare uriașă de situație la FCSB! Un transfer a picat chiar în ultimul moment!

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În această perioadă de mercato, Mihai Lixandru și-a exprimat dorința de a pleca de la FCSB, iar un transfer în zona arabă părea ca și rezolvat pentru mijlocașul fostei campioane. Acum, patronul echipei a făcut un anunț total neașteptat.

Răsturnare uriașă de situație la FCSB: A picat transferul lui Mihai Lixandru

Gigi Becali a explicat faptul că mutarea lui Mihai Lixandru nu se va mai realiza în această perioadă de transferul. Marius Baciu se va baza astfel pe mijlocaș în stagiunea următoare.

„La mijloc avem Arad, Gnahore și Joao Paulo. Nu-mi place Cisotti acolo. Avem 4, cu Lixandru. Dacă n-a plecat, ce să mai vorbim? Vorbeam atunci, acum două săptămâni, acum nu mai știu nimic. MM știe, afacerile de 4-5-600.000 de euro le face el.

De la un milion în sus intervin eu. Duarte a mai jucat la închidere. Baciu a zis că l-ar încerca acolo. I-am spus lui MM acum un an, dar el a zis că nu. E tehnic, e înalt”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.