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Luis de la Fuente se gândește la meciul cu Franța, din semifinalele Campionatului Mondial! Cum a descris naționala lui Deschamps

Alex Ioniță Publicat: 11 iulie 2026, 3:19

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Luis de la Fuente se gândește la meciul cu Franța, din semifinalele Campionatului Mondial! Cum a descris naționala lui Deschamps

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Luis de la Fuente a vorbit la finalul meciului dintre Spania și Belgia, încheiat cu scorul de 2-1, din sferturile Campionatului Mondial. Selecționerul ibericilor a dezvăluit că se gândește deja la meciul cu Franța, din semifinalele turneului, care va fi în direct pe Antena 1 și Antenaplay pe 14 iulie, de la 22:00.

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Spaniolii s-au calificat în „careul de ași” de la Mondial grație golurilor marcate de Fabian Ruiz și Mikel Merino. Pentru belgieni a punctat Charles De Ketelaere.

Ce a spus Luis de la Fuente despre semifinala cu Franța, de la Campionatul Mondial

La finalul partidei cu Belgia, Luis de la Fuente a venit cu un val de laude pentru elevii săi. Acesta a spus însă că Spania merita să câștige „mai confortabil” partida de la Los Angeles.

Legat de duelul cu Franța, de la Fuente a transmis un mesaj de luptă și a spus că echipa sa va da totul pentru a învinge vedetele lui Didier Deschamps. De asemenea, acesta a transmis că în semifinală se vor înfrunta două echipe „grozave”.

„Vreau să reiterez cât de mândru sunt să antrenez o echipă atât de dedicată. Meritam să câștigăm mai confortabil, dar trebuie să recunoaștem cât de greu este să câștigi la Cupa Mondială.

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Merino are multe calități, este un jucător de talie mondială. Este făcut special pentru acest rol. Suntem norocoși să-l avem. Când avem nevoie de el, este mereu acolo.

Este corect să credem că vom lupta pentru a învinge Franța. O echipă grozavă se va confrunta cu o altă echipă grozavă”, a spus Luis de la Fuente, citat de as.com.

Verdictul specialistului după faza controversată din Spania – Belgia 2-1

A apărut verdictul specialistului după faza controversată din meciul Spania – Belgia, încheiat cu scorul de 2-1. Belgienii au cerut o lovitură de la 11 metri, în cadrul partidei care a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Totul s-a întâmplat în minutul 62 al partidei de la Los Angeles. Atunci, Lukaku a fost căutat în careu de o centrare, însă mingea a fost respinsă de Laporte direct în mâna lui Rodri.

Totuși, în opinia analistului Alfonso Perez Burrull, Michael Oliver a luat decizia corectă. Spaniolul este de părere că hențul lui Rodri nu se încadrează în categoria celor sancționabile.

„A fost pe aproape, însă nu este penalty. Mingea îl lovește într-o poziție naturală. Sunt de acord cu decizia lui Michael Oliver”, a spus Burrull, citat de marca.com.

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Cine se va califica în finala Mondialului, din semifinala de vis Franţa - Spania?

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