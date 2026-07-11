Luis de la Fuente se gândește la meciul cu Franța, din semifinalele Campionatului Mondial! Cum a descris naționala lui Deschamps

Luis de la Fuente a vorbit la finalul meciului dintre Spania și Belgia, încheiat cu scorul de 2-1, din sferturile Campionatului Mondial. Selecționerul ibericilor a dezvăluit că se gândește deja la meciul cu Franța, din semifinalele turneului, care va fi în direct pe Antena 1 și Antenaplay pe 14 iulie, de la 22:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spaniolii s-au calificat în „careul de ași” de la Mondial grație golurilor marcate de Fabian Ruiz și Mikel Merino. Pentru belgieni a punctat Charles De Ketelaere.

Ce a spus Luis de la Fuente despre semifinala cu Franța, de la Campionatul Mondial

La finalul partidei cu Belgia, Luis de la Fuente a venit cu un val de laude pentru elevii săi. Acesta a spus însă că Spania merita să câștige „mai confortabil” partida de la Los Angeles.

Legat de duelul cu Franța, de la Fuente a transmis un mesaj de luptă și a spus că echipa sa va da totul pentru a învinge vedetele lui Didier Deschamps. De asemenea, acesta a transmis că în semifinală se vor înfrunta două echipe „grozave”.

„Vreau să reiterez cât de mândru sunt să antrenez o echipă atât de dedicată. Meritam să câștigăm mai confortabil, dar trebuie să recunoaștem cât de greu este să câștigi la Cupa Mondială.