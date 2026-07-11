Luis de la Fuente se gândește la meciul cu Franța, din semifinalele Campionatului Mondial! Cum a descris naționala lui Deschamps

Luis de la Fuente a vorbit la finalul meciului dintre Spania și Belgia, încheiat cu scorul de 2-1, din sferturile Campionatului Mondial. Selecționerul ibericilor a dezvăluit că se gândește deja la meciul cu Franța, din semifinalele turneului, care va fi în direct pe Antena 1 și Antenaplay pe 14 iulie, de la 22:00.
Spaniolii s-au calificat în „careul de ași” de la Mondial grație golurilor marcate de Fabian Ruiz și Mikel Merino. Pentru belgieni a punctat Charles De Ketelaere.
Ce a spus Luis de la Fuente despre semifinala cu Franța, de la Campionatul Mondial
La finalul partidei cu Belgia, Luis de la Fuente a venit cu un val de laude pentru elevii săi. Acesta a spus însă că Spania merita să câștige „mai confortabil” partida de la Los Angeles.
Legat de duelul cu Franța, de la Fuente a transmis un mesaj de luptă și a spus că echipa sa va da totul pentru a învinge vedetele lui Didier Deschamps. De asemenea, acesta a transmis că în semifinală se vor înfrunta două echipe „grozave”.
„Vreau să reiterez cât de mândru sunt să antrenez o echipă atât de dedicată. Meritam să câștigăm mai confortabil, dar trebuie să recunoaștem cât de greu este să câștigi la Cupa Mondială.
Merino are multe calități, este un jucător de talie mondială. Este făcut special pentru acest rol. Suntem norocoși să-l avem. Când avem nevoie de el, este mereu acolo.
Este corect să credem că vom lupta pentru a învinge Franța. O echipă grozavă se va confrunta cu o altă echipă grozavă”, a spus Luis de la Fuente, citat de as.com.
Verdictul specialistului după faza controversată din Spania – Belgia 2-1
A apărut verdictul specialistului după faza controversată din meciul Spania – Belgia, încheiat cu scorul de 2-1. Belgienii au cerut o lovitură de la 11 metri, în cadrul partidei care a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Totul s-a întâmplat în minutul 62 al partidei de la Los Angeles. Atunci, Lukaku a fost căutat în careu de o centrare, însă mingea a fost respinsă de Laporte direct în mâna lui Rodri.
Totuși, în opinia analistului Alfonso Perez Burrull, Michael Oliver a luat decizia corectă. Spaniolul este de părere că hențul lui Rodri nu se încadrează în categoria celor sancționabile.
„A fost pe aproape, însă nu este penalty. Mingea îl lovește într-o poziție naturală. Sunt de acord cu decizia lui Michael Oliver”, a spus Burrull, citat de marca.com.
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