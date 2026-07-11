Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Erling Haaland, gest de milioane! Ce a făcut atacantul Norvegiei înainte de partida cu Anglia din sferturile CM

Erling Haaland, gest de milioane! Ce a făcut atacantul Norvegiei înainte de partida cu Anglia din sferturile CM

Andrei Nicolae Publicat: 11 iulie 2026, 0:12

Comentarii
Erling Haaland, gest de milioane! Ce a făcut atacantul Norvegiei înainte de partida cu Anglia din sferturile CM

Erling Haaland, după meciul cu Brazilia / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Erling Haaland și soția sa au decis să facă un gest extrem de emoționant pentru o familie care și-a pierdut copilul de șase ani într-un accident de mașină. Atacantul lui Manchester City a trimis o scrisoare și un tricou al naționalei Norvegiei semnat de el.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Erling Haaland este unul dintre cei mai mari jucători de pe planetă, iar acest lucru se vede din plin la Campionatul Mondial, unde se află în topul golgheterilor, cu șapte reușite în cont. Fotbalistul de 25 de ani nu iese în evidență însă doar prin ce face pe teren, ci și prin gesturile sale care mișcă lumea în afara stadioanelor, iar un alt exemplu concludent în acest sens a apărut înainte de confruntarea Norvegiei cu Anglia din sferturile World Cup.

Haaland, gest pentru o familie care și-a pierdut copilul

Recent, Dennis, un băiat de șase ani care era un mare fan al lui Haaland, a decedat într-un accident de mașină, iar atacantul “vikingilor” a vrut să transmită un mesaj familiei îndurerate. Astfel, fotbalistul și soția sa le-au trimis o scrisoare părinților lui Dennis, dar și un tricou de la naționala Norvegiei cu Haaland semnat de vârful lui Manchester City.

Jucătorul de 25 de ani nu a ținut să facă gestul său public, însă tatăl lui Dennis a postat pe rețelele sociale pentru a-și arăta recunoștința față de el.

Dragă Mathias și Tiril, vă transmitem condoleanțe după decesul lui Dennis. În calitate de părinți și de familie, e imposibil să ne imaginăm prin ce trecem, dar vrem să știți că gândurile noastre sunt alături de voi în această perioadă dificilă.

Reclamă
Reclamă

Știm că Dennis a iubit fotbalul. De aceea am vrut să vă transmite acest mesaj. Familia Haaland“, a fost mesajul transmis de Haaland și soția sa în scrisoare.

Erling Haaland va lupta alături de colegii săi pentru o calificare istorică în semifinalele Cupei Mondiale în noaptea de 11 spre 12 iulie, când o întâlnește pe Anglia. Partida va avea loc de la ora 00:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Spitalul care salvează pacienţii cu cancer printr-o tehnologie unică, deşi aşteaptă noua clădire de 20 de aniSpitalul care salvează pacienţii cu cancer printr-o tehnologie unică, deşi aşteaptă noua clădire de 20 de ani
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A fost avantajată Argentina de arbitraj în meciul cu Egipt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Maşinile electrice SH, mai ieftine şi cu 20.000 de euro. Cât costă şi cum verifici bateria
Observator
Maşinile electrice SH, mai ieftine şi cu 20.000 de euro. Cât costă şi cum verifici bateria
Incredibil! Arbitrul a recunoscut că nu i-a dat galben lui Lionel Messi în schimbul tricoului
Fanatik.ro
Incredibil! Arbitrul a recunoscut că nu i-a dat galben lui Lionel Messi în schimbul tricoului
0:12 11 iul.

VIDEOÎnlocuitorul lui Courtois a îngropat Belgia! Spania, calificare dramatică în semifinalele Cupei Mondiale. Merino, erou naţional
23:58

VIDEOSpania – Belgia 2-1! Mikel Merino a dus „Furia Roja” în semifinale! Urmează un duel de foc cu Franța
23:51

VideoThibaut Courtois s-a accidentat în meciul Spania – Belgia şi a părăsit terenul în lacrimi!
23:51

VIDEOFază controversată în Spania – Belgia! Rodri a lovit mingea cu mâna în careu, Michael Oliver a lăsat jocul să continue
23:20

Poza postată de Cristiano Ronaldo în timpul meciului Spania – Belgia de la Mondial: “O victorie de milioane”
22:59

VIDEOLuis de la Fuente, ce inspiraţie! Jucătorul care i-a luat locul lui Pedri a deschis scorul în Spania – Belgia
Vezi toate știrile
1 Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării 2 E gata: o nouă plecare de la FCSB! Marius Baciu a dat cărțile pe față 3 Pare incredibil, dar e adevărat! Au apărut datele: cât timp merge Leo Messi în timpul meciurilor 4 Universitatea Craiova, ca Dinamo! Jucătorul transferat recent e aproape de plecare 5 Lovitură înainte de Spania – Belgia! Clubul care nu lasă un jucător să intre pe teren la un sfert de Mondial 6 Lovitură în Italia! Jucătorii urmăriți de Dinamo și FCSB, transfer la pachet pentru 1.500.000 de euro
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!
FIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul MondialFIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul Mondial