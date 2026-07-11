Erling Haaland, gest de milioane! Ce a făcut atacantul Norvegiei înainte de partida cu Anglia din sferturile CM

Erling Haaland și soția sa au decis să facă un gest extrem de emoționant pentru o familie care și-a pierdut copilul de șase ani într-un accident de mașină. Atacantul lui Manchester City a trimis o scrisoare și un tricou al naționalei Norvegiei semnat de el.

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Erling Haaland este unul dintre cei mai mari jucători de pe planetă, iar acest lucru se vede din plin la Campionatul Mondial, unde se află în topul golgheterilor, cu șapte reușite în cont. Fotbalistul de 25 de ani nu iese în evidență însă doar prin ce face pe teren, ci și prin gesturile sale care mișcă lumea în afara stadioanelor, iar un alt exemplu concludent în acest sens a apărut înainte de confruntarea Norvegiei cu Anglia din sferturile World Cup.

Haaland, gest pentru o familie care și-a pierdut copilul

Recent, Dennis, un băiat de șase ani care era un mare fan al lui Haaland, a decedat într-un accident de mașină, iar atacantul “vikingilor” a vrut să transmită un mesaj familiei îndurerate. Astfel, fotbalistul și soția sa le-au trimis o scrisoare părinților lui Dennis, dar și un tricou de la naționala Norvegiei cu Haaland semnat de vârful lui Manchester City.

Jucătorul de 25 de ani nu a ținut să facă gestul său public, însă tatăl lui Dennis a postat pe rețelele sociale pentru a-și arăta recunoștința față de el.

“Dragă Mathias și Tiril, vă transmitem condoleanțe după decesul lui Dennis. În calitate de părinți și de familie, e imposibil să ne imaginăm prin ce trecem, dar vrem să știți că gândurile noastre sunt alături de voi în această perioadă dificilă.