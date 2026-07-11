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Thibaut Courtois putea continua meciul Spania – Belgia 2-1: “Antrenorul a decis să mă scoată”. Ce a zis despre gafa lui Lammens

Alex Masgras Publicat: 11 iulie 2026, 1:40 / Actualizat: 11 iulie 2026, 3:22

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Thibaut Courtois putea continua meciul Spania – Belgia 2-1: Antrenorul a decis să mă scoată. Ce a zis despre gafa lui Lammens

Thibaut Courtois, după Spania - Belgia / Profimedia

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Thibaut Courtois a fost unul dintre ghinioniștii partidei dintre Spania și Belgia, din sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026. Ibericii s-au calificat în semifinale, după ce s-au impus cu 2-1.

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Portarul lui Real Madrid nu a terminat meciul pe teren, fiind înlocuit de Senne Lammens, portarul lui Manchester United, în minutul 77. O problemă la cvadriceps i-a dat bătăi de cap vedetei de pe Bernabeu, care a început să plângă în momentul în care a ajuns pe banca de rezerve.

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Thibaut Courtois putea continua meciul Spania – Belgia 2-1: “Nu era o problemă”

Cu toate acestea, Courtois susține că putea continua meciul, singurul lucru pe care nu putea să îl mai facă fiind degajările. Tot portarul de la Real Madrid a declarat că decizia i-a aparținut în totalitate selecționerului Rudi Garcia și nu există niciun motiv de supărare, deoarece a pus echipa pe primul loc:

“Am simțit multă durere în cvadriceps. Nu era o problemă să rămân în poartă, doar la degajări. Până la urmă, antrenorul a decis să mă scoată de pe teren. Nu e nicio problemă, echipa e pe primul loc”, a declarat Thibaut Courtois, la finalul partidei.

Din nefericire pentru Belgia, Lammen a comis o gafă uriașă, chiar pe final de partidă. Cubarsi a șutat din afara careului, iar portarul lui Manchester United a respins în față. De acolo, Mikel Merino a trimis balonul în poartă și a devenit, din nou, eroul Spaniei, așa cum s-a întâmplat în meciul cu Portugalia.

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Courtois și-a încurajat coechipierul după această gafă care a dus la eliminarea Belgiei de la Cupa Mondială 2026 și este convins că această experiență îl va face pe portarul de 24 de ani mai puternic:

“Este păcat că Senne nu a reușit să prindă acea minge. După meci, am mers la el pentru a-l îmbrățișa. Senne este un portar excelent. Este un moment greu, dar astfel de experiențe te fac mai puternic”, a mai spus portarul lui Real Madrid.

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