Trei concluzii după Spania – Belgia 2-1: „La Roja”, autoritară și calmă, și sfârșitul unei generații

1. Spania are 1-0, domină ferm și este egalată înainte de pauză la primul atac al adversarilor. Probabil că orice echipă din lume ar fi fost afectată emoțional și s-ar fi clătinat într-o asemenea situație. Nu și spaniolii, reprezentanții unei culturi în care presiunea, deși există uneori, nu e nici pe departe atât de apăsătoare și copleșitoare ca în restul lumii. La 1-1, liniștea și încrederea Spaniei au continuat să fie aproape suprarealiste. Într-o lume în care se scrolează mecanic pentru încă o doză mică de dopamină și într-un fotbal așijderea, în care există doar acum și toți sunt prea surescitați, de la jucători până la ultimul fan, Spania te învață că o scoți la capăt cu răbdare, calm și încredere în sine. E o deosebire între a fi în semifinale, cum spune acum restul lumii, și a mai avea două meciuri până la trofeu, cum se zice în Spania.

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2. La fel ca împotriva Portugaliei, „La Roja” a stăpânit meciul cu autoritatea unui profesor universitar în fața unui student restant din anul întâi. Golul lui Merino, din nou Merino, omul din Pamplona care a încheiat cariera mondială a lui Ronaldo, a venit firesc, consecință a diferenței uriașe între iberici și belgieni. Spania e cea mai echipă de la Mondial, chiar dacă încă îi lipsește să fie mai concretă. Spaniolii sunt puternici când au mingea, când nu o au, pe flancuri, pe centru, pe tranziție. Spaniolii nu fac scor, nici măcar nu curg ocaziile așa cum ar vrea apostolii esteticii, dar transformă orice echipă, indiferent de nume, în 11 băieți care aleargă după minge, iar când o au în sfârșit, sunt atât de încolțiți încât cel mai sigur e să scape din nou de ea.

3. Belgia a fost dezamăgitoare, dar măcar de data asta are scuza că a întâlnit cea mai completă echipă din turneu. Mondialul băieților lui Rudi Garcia a fost mai degrabă modest, dacă excludem vreo 20 de minute cu Senegal și victoria clară cu Statele Unite, când au salvat Mondialul de echipa gazdă. Prea puțin totuși pentru o generație lăudată, care a promis multe, dar care a cam expirat și are nevoie de o reîmprospătare.