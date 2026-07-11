Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Trei concluzii după Spania – Belgia 2-1: „La Roja”, autoritară și calmă, și sfârșitul unei generații

Trei concluzii după Spania – Belgia 2-1: „La Roja”, autoritară și calmă, și sfârșitul unei generații

Ionuţ Axinescu Publicat: 11 iulie 2026, 0:22

Comentarii
Trei concluzii după Spania – Belgia 2-1: La Roja”, autoritară și calmă, și sfârșitul unei generații

Rodri şi De Bruyne, în Spania - Belgia 2-1 / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

1. Spania are 1-0, domină ferm și este egalată înainte de pauză la primul atac al adversarilor. Probabil că orice echipă din lume ar fi fost afectată emoțional și s-ar fi clătinat într-o asemenea situație. Nu și spaniolii, reprezentanții unei culturi în care presiunea, deși există uneori, nu e nici pe departe atât de apăsătoare și copleșitoare ca în restul lumii. La 1-1, liniștea și încrederea Spaniei au continuat să fie aproape suprarealiste. Într-o lume în care se scrolează mecanic pentru încă o doză mică de dopamină și într-un fotbal așijderea, în care există doar acum și toți sunt prea surescitați, de la jucători până la ultimul fan, Spania te învață că o scoți la capăt cu răbdare, calm și încredere în sine. E o deosebire între a fi în semifinale, cum spune acum restul lumii, și a mai avea două meciuri până la trofeu, cum se zice în Spania.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

2. La fel ca împotriva Portugaliei, „La Roja” a stăpânit meciul cu autoritatea unui profesor universitar în fața unui student restant din anul întâi. Golul lui Merino, din nou Merino, omul din Pamplona care a încheiat cariera mondială a lui Ronaldo, a venit firesc, consecință a diferenței uriașe între iberici și belgieni. Spania e cea mai echipă de la Mondial, chiar dacă încă îi lipsește să fie mai concretă. Spaniolii sunt puternici când au mingea, când nu o au, pe flancuri, pe centru, pe tranziție. Spaniolii nu fac scor, nici măcar nu curg ocaziile așa cum ar vrea apostolii esteticii, dar transformă orice echipă, indiferent de nume, în 11 băieți care aleargă după minge, iar când o au în sfârșit, sunt atât de încolțiți încât cel mai sigur e să scape din nou de ea.

3. Belgia a fost dezamăgitoare, dar măcar de data asta are scuza că a întâlnit cea mai completă echipă din turneu. Mondialul băieților lui Rudi Garcia a fost mai degrabă modest, dacă excludem vreo 20 de minute cu Senegal și victoria clară cu Statele Unite, când au salvat Mondialul de echipa gazdă. Prea puțin totuși pentru o generație lăudată, care a promis multe, dar care a cam expirat și are nevoie de o reîmprospătare.

Google News As.roPuteți urmări știrile AS.ro și pe Google News
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine se va califica în finala Mondialului, din semifinala de vis Franţa - Spania?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Maşinile electrice SH, mai ieftine şi cu 20.000 de euro. Cât costă şi cum verifici bateria
Observator
Maşinile electrice SH, mai ieftine şi cu 20.000 de euro. Cât costă şi cum verifici bateria
Incredibil! Arbitrul a recunoscut că nu i-a dat galben lui Lionel Messi în schimbul tricoului
Fanatik.ro
Incredibil! Arbitrul a recunoscut că nu i-a dat galben lui Lionel Messi în schimbul tricoului
0:12 11 iul.

Erling Haaland, gest de milioane! Ce a făcut atacantul Norvegiei înainte de partida cu Anglia din sferturile CM
0:12 11 iul.

VIDEOÎnlocuitorul lui Courtois a îngropat Belgia! Spania, calificare dramatică în semifinalele Cupei Mondiale. Merino, erou naţional
23:58

VIDEOSpania – Belgia 2-1! Mikel Merino a dus „Furia Roja” în semifinale! Urmează un duel de foc cu Franța
23:51

VideoThibaut Courtois s-a accidentat în meciul Spania – Belgia şi a părăsit terenul în lacrimi!
23:51

VIDEOFază controversată în Spania – Belgia! Rodri a lovit mingea cu mâna în careu, Michael Oliver a lăsat jocul să continue
23:20

Poza postată de Cristiano Ronaldo în timpul meciului Spania – Belgia de la Mondial: “O victorie de milioane”
Vezi toate știrile
1 Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării 2 E gata: o nouă plecare de la FCSB! Marius Baciu a dat cărțile pe față 3 Pare incredibil, dar e adevărat! Au apărut datele: cât timp merge Leo Messi în timpul meciurilor 4 Universitatea Craiova, ca Dinamo! Jucătorul transferat recent e aproape de plecare 5 Lovitură înainte de Spania – Belgia! Clubul care nu lasă un jucător să intre pe teren la un sfert de Mondial 6 Lovitură în Italia! Jucătorii urmăriți de Dinamo și FCSB, transfer la pachet pentru 1.500.000 de euro
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!
FIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul MondialFIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul Mondial