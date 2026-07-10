Lovitură înainte de Spania – Belgia! Clubul care nu lasă un jucător să intre pe teren la un sfert de Mondial

În această seară de la ora 22:00 are loc la Los Angeles cel de-al doilea sfert de finală de la Campionatul Mondial între Spania și Belgia live pe Antena 1 și AntenaPLAY. Câștigătoarea va întâlni Franța în semifinalele turneului.
Văzută cu a doua șansă în partida contra Spaniei, Belgia a mai primit o lovitură neașteptată: un jucător este indisponibil pentru partida din această seară pentru că așa spune clubul de care aparține!
Sporting nu-l lasă să joace
Fundașul Zeno Debast a fost adus în lot de Rudi Garcia la acest turneu, însă nu a putut intra pe teren până acum din cauza unei accidentări la coapsă. Selecționerul Rudi Garcia se aștepta însă să se poată baza pe Debast la partida cu Spania.
Surpriză însă! Federația a anunțat într-un comunicat că acest lucru nu este posibil: „Clubul său, Sporting Lisabona, l-a informat pe jucător că nu-l consideră apt din punct de vedere medical pentru a juca în acest meci” spune Federația din Belgia într-un comunicat remis către The Athletic.
Mai mult, Federația menționează că echipa medicală a naționalei nu a ajuns la aceeași concluzie precum cei de la Sporting! Însă Debast nu va putea să joace în acest meci. Dacă Belgia se califică în semifinale, starea sa va fi reanalizată.
Totuși, situația ar putea să se schimbe în următoarele ore. O discuție decisivă va avea loc la Los Angeles între cele două tabere, dezvăluie The Athletic. Debast are 26 de selecții în naționala Belgiei și a făcut parte din lot și la turneul final din Qatar din 2022.
Belgium defender Zeno Debast is at the centre of a disagreement between his national team and club side Sporting CP and appears set to miss their World Cup quarter-final against Spain on Friday.
The Royal Belgian Football Association (RBFA) said in a statement on Thursday that… pic.twitter.com/0spDTPpHqt
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 9, 2026
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