Lovitură înainte de Spania – Belgia! Clubul care nu lasă un jucător să intre pe teren la un sfert de Mondial

În această seară de la ora 22:00 are loc la Los Angeles cel de-al doilea sfert de finală de la Campionatul Mondial între Spania și Belgia live pe Antena 1 și AntenaPLAY. Câștigătoarea va întâlni Franța în semifinalele turneului.

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Văzută cu a doua șansă în partida contra Spaniei, Belgia a mai primit o lovitură neașteptată: un jucător este indisponibil pentru partida din această seară pentru că așa spune clubul de care aparține!

Sporting nu-l lasă să joace

Fundașul Zeno Debast a fost adus în lot de Rudi Garcia la acest turneu, însă nu a putut intra pe teren până acum din cauza unei accidentări la coapsă. Selecționerul Rudi Garcia se aștepta însă să se poată baza pe Debast la partida cu Spania.

Surpriză însă! Federația a anunțat într-un comunicat că acest lucru nu este posibil: „Clubul său, Sporting Lisabona, l-a informat pe jucător că nu-l consideră apt din punct de vedere medical pentru a juca în acest meci” spune Federația din Belgia într-un comunicat remis către The Athletic.

Mai mult, Federația menționează că echipa medicală a naționalei nu a ajuns la aceeași concluzie precum cei de la Sporting! Însă Debast nu va putea să joace în acest meci. Dacă Belgia se califică în semifinale, starea sa va fi reanalizată.