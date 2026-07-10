Lovitură în Italia! Jucătorii urmăriți de Dinamo și FCSB, transfer la pachet pentru 1.500.000 de euro

Doi dintre cei mai bine cotați tineri jucători români ar putea schimba echipa în această vară, negocierile pentru transferul lor fiind deja pornite și aproape de finalizare.
Ioan Vermeșan, atacant, și Luca Szimionaș, mijlocaș central, ambii la Hellas Verona, echipă care a picat în Serie B, sunt doriți de către Atalanta, formație recunoscută pentru promovarea insistentă a tinerilor fotbaliști.
Cei doi jucători români de la Hellas Verona ar putea să ajungă la Atalanta
Ioan Vermeșan și Luca Szimionaș sunt foarte aproape de un nou moment important în carierele lor. Cei doi internaționali români de tineret, legitimați la Hellas Verona, au intrat în atenția celor de la Atalanta, unul dintre cluburile recunoscute pentru dezvoltarea tinerilor fotbaliști din Italia. Gruparea din Bergamo a demarat negocierile pentru transferul celor doi jucători români.
În România, cei doi fotbaliști au fost și pe lista unor cluburi importante. Dinamo, CFR Cluj și FCSB s-au interesat de serviciile lor, însă negocierile nu s-au concretizat din cauza sumelor solicitate de Hellas Verona. Pentru Vermeșan s-a vorbit despre un preț de aproximativ un milion de euro, în timp ce pentru Szimionaș italienii au cerut în jur de 600.000 de euro.
Se pare că Atalanta ar urma să plătească pentru ambii fotbaliști români aproximativ 1,5 milioane de euro, notează prosport.
Planul pe care îl are Atalanta pentru cei doi jucători români
Transferul la Atalanta ar reprezenta un pas firesc pentru ambii jucători. Clubul din Bergamo este recunoscut în Europa pentru academia sa și pentru modul în care promovează tinerii fotbaliști către prima echipă, oferindu-le șansa de a evolua ulterior la cel mai înalt nivel.
Inițial, Szimionaș și Vermeșan vor fi trimiși la Atalanta U23, echipă care este în Serie C, după care în viitor ar putea să primească șanse de a debuta la prima echipă în funcție de progresul pe care îl arată.
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