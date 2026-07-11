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Când se joacă marea semifinală Franța – Spania, de la Campionatul Mondial 2026

Alex Ioniță Publicat: 11 iulie 2026, 3:09

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Când se joacă marea semifinală Franța – Spania, de la Campionatul Mondial 2026

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Franța și Spania se vor duela în una dintre cele două semifinale de la Campionatul Mondial din 2026. Duelul „de foc” pentru un bilet în ultimul act al turneului final va fi transmis, în direct, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Selecționata lui Didier Deschamps a obținut calificarea după ce s-a impus în fața Marocului, cu scorul de 2-0, grație unor reușite semnate de Kylian Mbappe și Ousmane Dembele. De cealaltă parte, Spania a învins Belgia în sferturile de finală, cu scorul de 2-1. Pentru iberici au marcat Fabian Ruiz și Mikel Merino, în timp ce singurul gol al „dracilor roșii” a fost semnat de Charles De Ketelaere.

Semifinala Franța – Spania, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY pe 14 iulie

Campionatul Mondial din 2026 se apropie de final, însă ultimele meciuri se anunță a fi de-a dreptul spectaculoase. Franța – Spania este una dintre semifinale, iar duelul se va disputa la Arlington, în Texas. Înfruntarea vedetelor este programată pe 14 iulie, de la ora 22:00 (Ora României) și se va vedea în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Franța este o adevărată mașinărie la Campionatul Mondial din 2026. Selecționata lui Didier Deschamps a făcut spectacol încă din faza grupelor și are, până în momentul de față, cele mai multe goluri marcate la turneul final: 16, dar și cele mai multe șuturi pe poartă: 47! Naționala Hexagonului se află pentru a 3-a oară consecutiv în semifinalele Campionatului Mondial, reușind să câștige marele trofeu la ediția din 2018.

De cealaltă parte, „Furia Roja” vrea să pună mâna pe Cupa Mondială după o pauză de 16 ani. În 2010, Spania câștiga Campionatul Mondial după o finală cu Olanda, la ediția disputată în Africa de Sud.

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Ibericii se pot lăuda cu un record defensiv impresionant: selecționata pregătită de Luis de la Fuente a încasat un singur gol, până în momentul de față, la Mondial, în partida cu Belgia, din sferturile de finală.

Lamine Yamal a scris o nouă pagină de istorie la Cupa Mondială!

Lamine Yamal a fost titular în meciul dintre Spania şi Belgia, al doilea sfert de finală de la Cupa Mondială 2026. Partida de la Los Angeles, încheiată cu scorul de 2-1, a decis adversara Franţei din careul de aşi, echipă care a trecut joi de Maroc, scor 2-0.

Aşa cum era de aşteptat, Lamine Yamal a fost titular în echipa Spaniei la meciul cu Belgia, iar starul de 18 ani a scris o nouă pagină de istorie.

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Cine se va califica în finala Mondialului, din semifinala de vis Franţa - Spania?

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