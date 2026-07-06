Zlatan Ibrahimovic le-a stricat noaptea românilor! Ce a spus după Brazilia – Norvegia 1-2

Zlatan Ibrahimovic a vorbit despre marea surpriză de la Campionatul Mondial 2026. Brazilia a fost eliminată de Norvegia, 1-2, după dubla senzaţională a lui Erling Haaland.

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Ibra susţine că Norvegia lui Solbakken îi aduce aminte de Suedia lui Brolin din 1994, una care atingea semifinalele World Cup, după ce trecea şi de România în sferturi, la penalty-uri.

Zlatan Ibrahimovic: “Norvegia îmi aduce aminte de Suedia 1994”

“Această echipă a Norvegiei îmi aduce aminte de Suedia din 1994. Să vedem dacă vor reuşi să egaleze performanţa Suediei de atunci. Cele două poveşti seamănă. E frumos să vezi că ei continuă să ducă această barcă mai departe.

Brazilia nu m-a convins, nici la primul meci. Schimbările pe care le-a făcut Carlo (n.r. – Carlo Ancelotti) nu au adus nimic. Schimbările Norvegiei au fost bune. Norvegia a făcut joga bonito, în timp ce Brazilia a făcut joga nu ştiu ce.

Vikingii sunt în runda următoare. Ne place să-l vedem pe Haaland. Încă două goluri marcate, este golgheter cu 7 reuşite”, a spus Zlatan, pentru Fox.