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Zlatan Ibrahimovic le-a stricat noaptea românilor! Ce a spus după Brazilia – Norvegia 1-2

Dan Roșu Publicat: 6 iulie 2026, 2:09

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Zlatan Ibrahimovic le-a stricat noaptea românilor! Ce a spus după Brazilia – Norvegia 1-2

Zlatan Ibrahimovic - Getty Images

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Zlatan Ibrahimovic a vorbit despre marea surpriză de la Campionatul Mondial 2026. Brazilia a fost eliminată de Norvegia, 1-2, după dubla senzaţională a lui Erling Haaland.

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Ibra susţine că Norvegia lui Solbakken îi aduce aminte de Suedia lui Brolin din 1994, una care atingea semifinalele World Cup, după ce trecea şi de România în sferturi, la penalty-uri.

Zlatan Ibrahimovic: “Norvegia îmi aduce aminte de Suedia 1994”

“Această echipă a Norvegiei îmi aduce aminte de Suedia din 1994. Să vedem dacă vor reuşi să egaleze performanţa Suediei de atunci. Cele două poveşti seamănă. E frumos să vezi că ei continuă să ducă această barcă mai departe.

Brazilia nu m-a convins, nici la primul meci. Schimbările pe care le-a făcut Carlo (n.r. – Carlo Ancelotti) nu au adus nimic. Schimbările Norvegiei au fost bune. Norvegia a făcut joga bonito, în timp ce Brazilia a făcut joga nu ştiu ce.

Vikingii sunt în runda următoare. Ne place să-l vedem pe Haaland. Încă două goluri marcate, este golgheter cu 7 reuşite”, a spus Zlatan, pentru Fox.

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Brazilia – Norvegia 1-2

Norvegia a învins duminică seara, scor 2-1, echipa naţională a Braziliei, în optimile Cupei Mondiale. Este prima calificare în sferturile Mondialului pentru nordici.

Elevii lui Solbakken au început în forţă meciul de la New York şi Patrick Berg a trimis mingea în plasă în minutul 4, dar golul a fost anulat din cauza unui ofsaid la Sorloth. După şase minute Matheus Cunha a căzut în careul norvegian, după un contact cu Ajer, dar arbitrul american Elfath nu a acordat nimic. El a fost însă chemat la VAR şi, după verificare, a dictat penalti pentru echipa auriverde.

A executat Brunos Guimaraes, în minutul 14, dar portarul Nyland a ghicit colţul şi a scos şutul brazilianului. Haaland a trimis o minge pe poartă, în minutul 37, şi Allison a prins fără probleme. Vinicius a şutat periculos în minutul 40, goalkeeperul norvegian respingând excelent, pentru ca în al treilea minut al prelungirilor să vină rândul lui Allison să intervină foarte bine la şutul puternic expediat de Odegaard, din careu.

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Abia intrat pe teren, tânărul Endrick a scăpat singur cu Nyland, dar a trimis pe lângă poartă, în minutul 59. După patru minute Nyland a intervenit şi la şutul lui Bruno Guimaraes, iar norvegienii au replicat prin ocazia lui Haaland, din minutul 67. Allison a respins şutul din marginea careului trimis de Schjelderup în minutul 75, pentru ca nordicii să dea lovitura în minutul 80. Centrare Schjelderup şi lovitură imparabilă de cap a lui Haaland care a deschis scorul.

Nyland a scos fantastic, cu vârful degetelor, în minutul 85, apoi mingea a trecut prin faţa porţii norvegiene fără ca brazilienii să o poată împinge în plasă. Şi pentru ca totul să fie clar, Haaland a făcut 2-0 cu un şut din afara careului, în minutul 90, şi super-atacantul lui Manchester City a ajuns la 7 goluri marcate la acest Mondial.

În al 9-lea minut al prelungirilor, brazilienii au obţinut încă un penalti, după un cot în figură aplicat de Ostigard lui Casemiro, şi Neymar l-a învins pe bravul Nyland, însă era prea târziu.

Norvegia s-a impus cu 2-1 în faţa Braziliei şi s-a calificat pentru prima oară în istorie în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, în timp ce Selecao părăseşte scena mondială, plecând acasă după optimi.

În sferturi, Norvegia va juca în compania învingătoarei din meciul Mexic-Anglia.

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