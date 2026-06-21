Video Meciul carierei pentru Deniz Undav! A reuşit o dublă şi a adus victoria Germaniei în minutul 90+4 al meciului cu Coasta de Fildeş

Deniz Undav a fost eroul Germaniei în partida cu Coasta de Fildeş. Conduşi cu 1-0 la pauză, jucătorii lui Julian Nagelsmann au reuşit să întoarcă rezultatul şi să obţină calificarea în fazele eliminatorii, pentru prima oară din 2014 încoace. Jucătorul lui Stuttgart a marcat cele două goluri ale nemţilor în partida de la Toronto, golul victoriei fiind înscris în al patrulea minut al prelungirilor