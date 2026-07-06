Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Mexic – Anglia 2-3, ACUM, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Kane marchează după ce englezii au rămas cu om în minus
LIVE VIDEO

Mexic – Anglia 2-3, ACUM, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Kane marchează după ce englezii au rămas cu om în minus

Daniel Işvanca Publicat: 6 iulie 2026, 3:57 / Actualizat: 6 iulie 2026, 5:44

Comentarii
Mexic – Anglia 2-3, ACUM, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Kane marchează după ce englezii au rămas cu om în minus

Harry Kane a marcat în meciul dintre Anglia şi Mexic. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Duelul dintre Mexic şi Anglia se joacă ACUM şi este în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, cât şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Confruntarea are loc pe stadionul Azteca, unde gazdele fac o atmosferă incredibilă şi pun o presiune uriaşă pe britanici.

Mexic – Anglia 2-3, ACUM, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Min. 69: GOOOL Mexic! Jimenez marchează din lovitură de la 11 metri.

Min. 68: Penalty pentru Mexic! Harry Kane îl loveşte în picior pe Gutierrez şi după intervenţia VAR se acordă lovitură de pedeapsă.

Min. 60: GOOOL Anglia! Kane punctează din lovitură de la 11 metri.

Reclamă
Reclamă

Min. 58: Penalty pentru Anglia! Gordon scapă de fundaşii adverşi şi e faultat de Rangel.

Min. 54: Cartonaş roşu! Quansah este eliminat pentru o eliminare dură.

Min. 49: Ocazie Anglia! O’Reilly trage de la marginea careului şi nimereşte bara.

Craterul care nu mai dispare de pe A10. Șoseaua s-a stricat din nou în același punct, după două reparațiiCraterul care nu mai dispare de pe A10. Șoseaua s-a stricat din nou în același punct, după două reparații
Reclamă

Min. 46: A început repriza secundă.

PAUZĂ

Min. 45+4: Ocazie Mexic! O centrare din corner ajunge la Montes, iar Bellingham respinge în ultimul moment.

Min. 45+3: Ocazie Mexic! Jimenez reia cu capul, dar Pickford respinge.

Min. 45+1: Ocazie Mexic! Quinones deviază pentru Jimenez, iar şutul acestuia din urmă trece puţin pe lângă poartă.

Min. 42: GOOOL Mexic! O centrare din lovitură liberă e respinsă greşit de fundaşii englezi, iar Quinones trage puternic din apropiere şi punctează.

Min. 38: GOOOL Anglia! Contraatac letal pentru britanici, iar Kane pasează excelent în centrul careului şi Bellingham punctează din nou.

Min. 36: GOOOL Anglia! Bukayo Saka pătrunde în careu, centrează excelent pentru Bellingham, iar acesta punctează cu o lovitură de cap.

Min. 26: Ocazie Anglia! Gordon ajunge la o pasă lungă, trece de un adversar şi şutează, puternic, însă nu poate înscrie.

Min. 15: Ocazie Mexic! Raul Jimenez reia cu capul, de la colţul scurt, însă Pickford e la post.

Min. 1: A început partida!

Mexic (4-3-3): Rangel – Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo – Lira, Romo, Mora – Jimenez, Quinones, Alvarado

Rezerve: Acevedo, Ochoa, Alvarez, Reyes, M. Chavez, Fidalgo, Pineda, Vargas, L. Chavez, Gutierrez, Vega, Gimenez, Gonzalez, Huerta, Martinez

Anglia (4-2-3-1): Pickford – Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly – Anderson, Rice – Saka, Bellingham, Gordon – Kane

Rezerve: D.Henderson, Trafford, Stones, Chalobah, Burn, James, Spence, J.Henderson, Mainoo, Rogers, Eze, Rashford, Watkins, Madueke, Toney

Mexic – Anglia, duel pentru sferturi

După ce a trecut cu mari emoții de selecționata RD Congo, naționala Angliei mai are de trecut un hop spre faza sferturilor de finală la Campionatul Mondial.

Gruparea antrenată de Thomas Tuchel înfruntă Mexicul, una dintre cele mai în formă selecționate de la acest turneu final, cu victorii pe linie în cele patru meciuri disputate.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine se califică în sferturile de finală World Cup? Spania sau Portugalia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Țipete ca și cum ar cere ajutor". Fetița din Oradea căzută de la etaj, auzită de vecini. Părinţii dormeau
Observator
"Țipete ca și cum ar cere ajutor". Fetița din Oradea căzută de la etaj, auzită de vecini. Părinţii dormeau
FCSB își ia mijlocaș de la Dinamo! Gigi Becali îl vrea pe fotbalistul lăudat de Meme Stoica
Fanatik.ro
FCSB își ia mijlocaș de la Dinamo! Gigi Becali îl vrea pe fotbalistul lăudat de Meme Stoica
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român