Viral! Postarea lui Haaland care a strâns milioane de like-uri după ce a trimis-o pe Brazilia acasă

Erling Haaland este un jucător extrem de activ pe rețelele sociale, iar atacantul norvegian a arătat acest lucru din nou după ce și-a ajutat naționala să se califice în sferturile Cupei Mondiale în dauna Braziliei. La scurt timp după fluierul final, “vikingul” a postat o fotografie din vestiar care a strâns un milion de like-uri în câteva minute.

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Norvegia s-a calificat în sferturile de finală de la Cupa Mondială după ce a învins-o pe cvintupla campioană mondială, Brazilia, cu scorul de 2-1. “Vikingii” s-au impus grație celor două goluri marcate de Erling Haaland, în timp ce pentru sud-americani Neymar și-a trecut numele pe lista marcatorilor printr-un penalty înscris în minutul 90+10.

Haaland, viral pe rețelele sociale după Brazilia – Norvegia

La scurt timp după ce partida de la New York/New Jersey s-a încheiat, eroul Norvegiei, Erling Haaland, s-a pozat în vestiar și a postat fotografia respectivă pe contul său de Instagram. “Măi, măi, măi”, a scris atacantul de 25 de ani al lui Manchester City, care a adăugat și un emoji care râde.



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La momentul redactării acestui articol, postarea lui Haaland a ajuns la 6,6 milioane de like-uri, însă primul milion l-a strâns în doar câteva minute.